Hladni val stiže sa sjevera: Zbog olujne bure upalili meteoalarm za obalu, za vikend susnježica!

Hladni zračni val koji stiže sa sjevera mogao bi do vikenda donijeti temperature i do 15°C ispod prosjeka za ovo doba godine. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak, 3. travnja, očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, koja će biti češća na Jadranu. U unutrašnjosti zemlje ponegdje može biti malo kiše ili kratkotrajnih pljuskova, a posebice u istočnoj Hrvatskoj.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena bura s jakim udarima, osobito podno Velebita, gdje može dosegnuti i olujnu snagu. Sredinom dana bura će prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar.

Za područje Jadranske obale na snazi je žuti meteoalarm koji označava potencijalno opasno vrijeme, i to zbog jakih udara bure.

Temperature zraka kreću se od 4 do 9 °C na kopnu, dok će na Jadranu biti od 10 do 14 °C. Najviše dnevne temperature dosezat će od 11 do 16 °C u unutrašnjosti, a na obali i otocima od 16 do 20 °C.

Pet dana minusa, leda, studeni i mraza u kontinentu svoj vegetetaciji ništa dobra ne donosi početkom travnja, piše amaterski meteorolog Dino Dundić.

U narednim danima zadržat će se promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja. U petak se lokalno očekuje malo kiše ili poneki pljusak, dok u subotu kiša stiže tek navečer, kada će doći do naglog zahladnjenja.

U nedjelju postoji mala vjerojatnost za slabu susnježicu i snijeg, osobito u gorju.

Na Jadranu će biti više sunca nego u unutrašnjosti, no u petak se uz povećanu naoblaku može pojaviti izolirani pljusak na jugu zemlje. Nedjelja će biti oblačnija, a kiša će biti moguća duž cijele obale.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će potkraj subote i u nedjelju jačati. Na Jadranu će u petak puhati umjerena bura, podno Velebita i jaka.

U subotu će vjetar okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, dok u nedjelju ponovno slijedi jačanje bure, koja će imati jake do olujne udare. U nedjelju se očekuje osjetno zahladnjenje, posebno u unutrašnjosti zemlje.