Hladnokrvni ubojica će ići iza rešetaka na čak 50 godina?

Suđenje Tinu Šunjergi (20) trajalo je za hrvatske pravosudne prilike prilično kratko.

Na optuženičku klupu sjeo je početkom veljače, a nakon nešto više od tri mjeseca suđenja, u četvrtak će saznati koju će mu kaznu odrediti sudsko vijeće za mladež Županijskoga suda u Zadru pod predsjedanjem sutkinje Sandre Radanović. Terete ga da je u ožujku prošle godine u Čistoj Velikoj kraj Vodica hicima iz pištolja ubio majku Silvanu (46) i oca Marina (45).

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL/Facebook

Iako mu se sudilo u redovnom postupku, sud može odlučiti izreći mu kaznu kao mlađem punoljetniku jer je u trenutku ubojstva roditelja imao 19,5 godina. Prema Zakonu o sudovima za mladež, u tom slučaju ne bi mogao dobiti više od deset godina zatvora. No sud mu može izreći kaznu prema odredbama redovnog zakona. U tom slučaju za dva teška ubojstva mogao bi dobiti najmanje deset godina, a nije isključeno ni da mu dosude najstrožu kazna, koja u njegovu slučaju može biti i 50 godina zatvora.

Bio je ubrojiv u vrijeme zločina

Izmjenama Kaznenog zakona koje su na snagu stupile 1. siječnja 2013. godine podignuta je maksimalna kazna za najteže zločince s 40 na 50 godina zatvora. No maksimalnih 50 godina zatvora može se izreći samo kao jedinstvena kazna počiniteljima višestrukih najtežih kaznenih djela. O tome je Šunjerga imao vremena razmišljati, jer je u pritvoru od kraja ožujka prošle godine. Na presudu bi mogao utjecati i nalaz psihijatrijskog vještačenja iz istrage, u kojemu se vještaci iz Psihijatrijske bolnice Vrapče u Zagrebu ustanovili da je Šunjerga u trenutku počinjenja djela bio ubrojiv.

Kako se ponašao tijekom suđenja, javnosti je nepoznato. Novinari su ga uspjeli vidjeti samo jednom - prilikom prvog pojavljivanja na optuženičkoj klupi, prije nego što je odlučeno da će se cijelo suđenje zatvoriti za javnost kako bi se od dodatne patnje i boli zaštitile obitelji ubijenih Tinovih roditelja Silvane i Marina. Tin je tad u sudnici bio miran i na pitanja sudskog vijeća odgovarao vrlo kratko i tihim glasom. Kako će podnijeti presudu, javnost će saznati u četvrtak u podne.

Za teška ubojstva veća kazna

Odvjetnik i profesor na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Damir Primorac, objasnio nam je čime se rukovodi sudsko vijeće kad razmatra o visini kazne u slučajevima u kojima su mlađi punoljetnici počinitelji najtežih kaznenih djela.

- Uvijek se gleda od slučaja do slučaja. Zakon o sudovima za mladež daje mogućnost da sud i mlađem punoljetniku izrekne kaznu maloljetničkog zatvora. To može biti jedino u slučaju kad se s obzirom na vrstu kaznenog djela i način njegova izvršenja zaključi da je ono odraz životne dobi počinitelja, a okolnosti koje se odnose na njegovu ličnost opravdavaju uvjerenje da će se svrha sankcija postići i izricanjem maloljetničkog zatvora - pojasnio je Primorac. Vrlo je važno hoće li tužiteljstvo uspjeti “obraniti” kvalifikaciju dva teška ubojstva iz bezobzirne osvete jer je za obično ubojstvo zakonom zaprijećena blaža kazna, do 20 godina zatvora za svako ubojstvo.

Podsjetimo, optužnica ga je teretila da je u subotu 25. ožujka 2017. godine oko 16 sati hicem iz pištolja u glavu ubio majku Silvanu (46) u trenutku kad je sjela za upravljač svog Citroëna. Potom je oko 17.30 sati u garaži obiteljske kuće u Čistoj Velikoj ubio pucnjem u zatiljak s udaljenosti od 30 centimetara i svog oca Marina (45). Nakon ubojstva, na braniteljevo pitanje zašto je počinio ovaj monstruozni zločin, Tin je rekao: “Ubio sam ih jer su me psihički stalno pritiskali, prigovarali mi zbog škole i društva u kojem sam se kretao”. Prije toga istražiteljima je ispričao sve detalje zločina.

Ubio ih jer su mu prigovarali

- Podigao sam pištolj, prislonio ga na majčin zatiljak i opalio. Krv je prsnula posvuda. S pištoljem sam krenuo kući. Tata je nešto radio ispred garaže. Stajao sam pored njega. Samo sam čekao da se okrene, da ga ne gledam u oči. U jednom trenutku okrenuo se leđima i sagnuo. Prislonio sam mu cijev pištolja na zatiljak i pucao - govorio je ubojica.