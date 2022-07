HLK: 838 liječnika kompletiralo dokumentaciju za inozemstvo

Hrvatska liječnička komora (HLK) u utorak je, reagirajući na medijske napise, opovrgnula da je ove godine 838 liječnika kompletiralo dokumentaciju za odlazak na rad u inozemstvo, ističući da je riječ o podacima za razdoblje od 2013. do kraja lipnja 2022.

U 2019. je dokumentaciju za odlazak kompletiralo ukupno u cijeloj godini 76 liječnika. U 2022. do kraja lipnja je dokumentaciju kompletiralo 36 liječnika pa se očekuje da će to do kraja godine biti na razini iz 2019. kažu u HLK.

Zaključuju da je 838 liječnika kompletiralo dokumentaciju u razdoblju od 2013. do kraja lipnja 2022. godine.

