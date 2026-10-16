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HNB: Hrvatski ovčar na novim zlatnim i srebrnim kovanicama

Piše HINA,
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HNB: Hrvatski ovčar na novim zlatnim i srebrnim kovanicama
Zagreb: Na Velesajmu održana međunarodna izložba pasa CACIB Zagreb | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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HNB te kovanice izdaje u sklopu serije numizmatičkih kovanica "Autohtona Hrvatska", uz opis da je hrvatski ovčar jedinstvena autohtona pasmina pasa

Motiv psa pasmine hrvatski ovčar nalazi se na novim zlatnim i srebrnim numizmatičkim kovanicama u izdanju Hrvatske narodne banke (HNB) koje će zainteresirani moći nabaviti od 22. listopada 2026., izvijestio je HNB na svojim web stranicama.

HNB te kovanice izdaje u sklopu serije numizmatičkih kovanica "Autohtona Hrvatska", uz opis da je hrvatski ovčar jedinstvena autohtona pasmina pasa koja stoljećima prati život na prostorima Slavonije, Srijema i Baranje te da njegove sposobnosti i osobine i danas dolaze do izražaja u sportskim, potražnim i kinološkim aktivnostima te potvrđuju da zauzima važno mjesto u prirodnoj, kulturnoj i gospodarskoj baštini Hrvatske.

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Autorica likovnog rješenja je kiparica Jelena Mavrić Varga, a kovanice-zlatnici se izdaju u apoenima od 100, 20 i 10 eura, dok srebrnjaci idu u apoenima od 8 i 4 eura, s time da se zlatnik u apoenu od 100 eura i srebrnjak od 8 eura izdaju u boji.

Zlatnik od 100 eura u boji izdaje se u količini ne većoj od 50 komada, zlatnik od 20 eura u količini ne većoj od 300 komada, a zlatnik od 10 eura u količini ne većoj od 1.000 komada.

Srebrnjak od 8 eura u boji izdaje se u količini ne većoj od 300 komada, dok se onaj od 4 eura izdaje u količini ne većoj od 1.500 komada.

Te kovanice prodavat će Hrvatska kovnica novca, a prema objavi na web stranicama HNB-a naznačene inicijalne prodajne cijene za zlatnik od 100 eura je oko nešto malo više od 4.729 eura, što je i najviša cijena, dok je najniža za srebrnjak od 4 eura, oko 106 eura s PDV-om.

Iz HNB-a napominju da će prodajna cijena u trenutku kupnje ovisiti o kretanju cijena zlata i srebra na otvorenom tržištu.

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