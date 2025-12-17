Obavijesti

NAPOKON!

Hrvatski ovčar - vjerni čuvar stada, dobio status kulturnoga nematerijalnog dobra u RH

Piše Luka Safundžić,
Hrvatski ovčar sve je popularniji kao aktivni obiteljski pas i čuvar | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom priznata je kao kulturno nematerijalno dobro u Hrvatskoj. Pasmina je dobila službeno priznanje koje potvrđuje njegovu ulogu u očuvanju hrvatske kulture baštine

Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom službeno je upisana u Registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

- Ovu važnu odluku donijelo je Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, potvrđujući iznimnu kulturnu i povijesnu vrijednost naše pasmine - priopćili su iz Hrvatskog kinološkog saveza.

Hrvatski ovčari na izložbi
Hrvatski ovčari na izložbi | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dodali su i kako posebno žele istaknuti Blagu Petrica, čija je vizija, predanost i inicijativa bila ključna u pokretanju i realizaciji ove priče u suvremenom vremenu.

- Zahvaljujući njegovom angažmanu te suradnji s Matičnim klubom Hrvatski ovčar Đakovo, Klubom Hrvatski ovčar Zagreb i Društvom prijatelja Hrvatskog ovčara - Karlovac, hrvatski ovčar sada ima službeno priznanje koje potvrđuje njegovu ulogu u očuvanju hrvatske kulturne baštine - priopćili su.

Isto tako, dodali su i da su nositelji ovog nematerijalnog dobra: Matični klub Hrvatski ovčar Đakovo, Klub Hrvatski ovčar Zagreb, Društvo prijatelja Hrvatskog ovčara - Karlovac. 

- Ovo priznanje predstavlja potvrdu kvalitetnog i dugogodišnjeg rada svih koji njeguju i promiču tradiciju uzgoja hrvatskog ovčara, ali i obvezu da nastavimo čuvati i prenositi ovu baštinu budućim generacijama - priopćili su iz Hrvatskog kinološkog saveza. 

Hrvatska ima još četiri međunarodno priznate autohtone pasmine pasa koje bi mogle i trebale dobiti isto priznanje; to su istarski kratkodlaki gonič, istarski oštrodlaki gonič, posavski gonič te najpoznatija i najrašrirenija naša pasmina dalmatinski pas. I tornjak je naša pasmina koja dijelom s Bosnom i Hercegovinom, a puno međunarodno priznanje u budućnosti bi mogao dobiti i mali međimurski pas, poznat i kao međi. 

