HNB o naknadama: 'Banke nam moraju dostaviti izračune pa ćemo razmotriti daljnje korake'

Na upit hoće li i oni, kao što je to već učinila Zagrebačka banka, donijeti odluku o povećanju naknada klijentima, odgovorile su nam Hrvatska poštanska banka (HPB), Erste banka i PBZ. Svoj nam je komentar dostavila i Hrvatska narodna banka (HNB) kao regulator.

Podsjetimo, nakon što je Ministarstvo financija na čelu s Markom Primorcem početkom mjeseca najavilo zakonsko ukidanje naknade za ugovaranje i vođenje osnovnog računa u bankama, i klijenti se tome poveselili, iz banakarskog svijeta stiže "hladni tuš" - Zagrebačka banka je najavila kako od 8. siječnja 2025. ukida naknadu za ugovaranje osnovnog računa od 1,99 eura mjesečno i naknadu za vođenje osnovnog računa u istom tom mjesečnom iznosu, ali uvodi više naknade na štošta drugo. Primjerice, vođenje Ekspert paket-računa raste sa 7,96 na 11,50 eura mjesečno, vođenje Zlatnog paket-računa sa 10,62 na 15 eura mjesečno, poskupljuju i brojne druge naknade, njih preko dvadeset.

Kako stoji u komentaru Hrvatske narodne banke koji nam je danas odgovorio na jučerašnji upit o povećanju naknada, "postojeći zakonski okvir omogućava pružateljima usluga da formiraju naknade za svoje usluge u skladu s tržišnim uvjetima. Tek iznimno naplata određenih vrsta usluga u poslovanju s potrošačima je zakonom zabranjena ili ograničena".

- U kontekstu upita jesu li novi uvjeti ZABA-e u skladu sa zahtjevom HNB-a koji se odnosi na potrebnu izradu metodologije i koje su izmjene posljedica tog usklađivanja, prije svega želimo istaknuti da HNB-u nije dostavljen niti jedan dokument iz spomenute banke, koji bi mogao biti povezan sa zahtjevima iz Okružnice koju je krajem lipnja HNB poslao svim subjektima iz svoje nadležnosti. S tim u vezi, HNB očekuje da mu svi subjekti nadzora, uključujući i ZABA-u, do kraja ove godine dostave svoje metodologije određivanja visine naknada koje će potom HNB detaljno analizirati u okviru svojih nadzornih aktivnosti te ovisno o rezultatima, razmotriti potrebu poduzimanja daljnjih aktivnosti u skladu sa svojim nadzornim ovlastima. Osim spomenute metodologije, HNB očekuje da se dostave i revidirane tarife naknada prethodno usklađene s konkretnom metodologijom koje će također biti obuhvaćene nadzornim aktivnostima HNB-a, odgovrio je HNB za 24sata.

I ostalih smo nekoliko banaka pitali planiraju li poskupljivati naknade.

- Obavještavamo Vas da Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ) u ovom trenutku nema u planu povećanje naknada. PBZ će omogućiti osnovni račun bez naknade sukladno najavljenim zakonskim izmjenama kad one budu donesene, odgovaraju za 24sata iz te banke. Kako dodaju, "u Hrvatskoj postoji snažna konkurencija na bankarskom tržištu, što u konačnici utječe i na ponudu te klijenti mogu sukladno svojim potrebama odabrati banku koja im najviše odgovara i po cijeni i kvaliteti".

- Eventualne odluke o usklađivanju naknada u budućnosti ni u kojem slučaju neće imati poveznicu s aktualnim regulatornim promjenama", poručuju iz Hrvatske poštanske banke, većinski državne. "Politika cijena Banke je fleksibilna i ovisi o više faktora, koji uključuju makroekonomske indikatore poput stope inflacije ili tržišnih kretanja, zaštitu potrošača, utjecaj koji nebankovni izazivači mogu imati, kao i aspekte poput produktivnosti i rentabilnosti poslovanja, vodeći uvijek računa o ispunjavanju vizije o relevantnom tržišnom utjecaju i misije društva o stvaranju uvjeta za bolji život u Hrvatskoj", zaključuju u HPB-u.

- Erste banka će se uskladiti s inicijativom Ministarstva financija te omogućiti korištenje osnovnog računa bez naknade. Neovisno o tome te u skladu sa zahtjevom HNB-a, banka istovremeno radi na razvoju nove metodologije za utvrđivanje strukture i visine naknada, koja će biti dovršena do kraja ove godine. U skladu s time, Erste banka nema u planu uvoditi promjene u segmentu naknada, odnosno povećavati ih, dok će eventualne efekte usklađivanja s novom metodologijom pravovremeno i transparentno komunicirati, poručuju iz Erste banke.

- Kad se Primorac vrati iz Amerike, vidjet ćemo kako osigurati da one budu razumne, a ne da se to prelijeva iz jedne čaše u drugu, pa je sve isto. To isto nije normalno. Koliko vidim, banke dobro stoje u Hrvatskoj i nisu izgubile u ovoj krizi. Prema tome, trebaju voditi računa o svojim naknadama. I to tako da budu adekvatne, a ne pretjerane. Banke moraju imati neku naknadu za to što rade, nitko ne radi besplatno, ali njihova visina mora biti prihvatljiva - komentirao je jučer Plenković.

S obzirom na zahtjeve HNB-a, ali i cilj spomenute Okružnice (stvaranje preduvjeta za kvalitetniji nadzor ovog područja), smatramo da Okružnica HNB-a ne bi trebala utjecati na povećanje postojećih naknada banaka pa tako ni naknada ZABA-e.

Hrvatska narodna banka na svojim stranicama (https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/platni-promet/usporedba-naknada) objavljuje usporedbu naknada kreditnih institucija iz područja platnih usluga. Ona obuhvaća usporedbu aktualnih naknada za najčešće korištene platne usluge, odnosno najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje u RH, koje ujedno potrošače izlažu najvećemu ukupnome ili pojedinačnom trošku. Navedeno podrazumijeva da će stranica za usporedbu naknada Hrvatske narodne banke biti ažurirana u trenutku kada izmjene odluke o tarifi naknada Banke stupaju na snagu.