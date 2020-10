HND o tužbama: Žele nametati cenzuru i zastrašivati novinare

HND je pokrenuo kampanju protiv novog zastrašivanja medija i novinara tužbama jer su lani zabilježene najmanje 1163 tužbe. Prema posljednjoj anketi, do svibnja ove godine bilo je aktivno 905 tužbi

<p>Događa se novi val tužbi, među kojima se ističu serija tužbi bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića protiv Telegrama i Virovitica.neta. Tužbama se pridružio i Branimir Glavaš protiv Indexa, a rektor Boras tužio je novinarku <strong>Doru Kršul</strong> zbog teksta koji je napravljen po svim pravilima novinarske profesije", rekao je na konferenciji za novinare predsjednik HND-a <strong>Hrvoje Zovko.</strong></p><p>HND je pokrenuo kampanju protiv novog zastrašivanja medija i novinara tužbama jer su lani zabilježene najmanje 1163 tužbe. Prema posljednjoj anketi. do svibnja ove godine bilo aktivno 905 tužbi, u kojima tužitelji od 18 medija i novinara potražuju iznos od gotovo 68 milijuna kuna.</p><p>No, sada je uslijedio novi val tužbi pojedinaca, od kojih su neki na čelu važnih institucija, što predstavlja veliku prijetnju slobodi novinarskog izvještavanja.</p><p>"Svako kritiziranje njihova rada rješavaju tako da podižu tužbe, kao oblik zastrašivanja novinara i nametanja cenzure", kazao je Zovko i najavio da će o novom valu tužbi HND obavijestiti Europsku federaciju novinara i međunarodne institucije.</p><p>Glavna urednica Telegrama Jelena Valentić iznijela je detalje nove serije tužbi, pri čemu se posebno ističe čak devet tužbi bivšeg ministra Tolušića, među kojima su i neke "egzotične".</p><p>"Tolušić nas je tužio i zbog teksta u kojem smo objavili da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo postupak protiv njega, ali i zbog pridjeva o njegovoj gradnji 'velebne' vinarije za koju je potrošio 4,5 milijuna kuna, te da je jako zadužen jer mu mjesečne obaveze iznose 15.000 kuna", kazala je Valentić.</p><p>Potpredsjednik HND-a i glavni urednik portala Virovitica.net Goran Gazdek upozorio je da su lokalni mediji posebno izloženi pritiscima i tužbama "lokalnih šerifa".</p><p>"Dvije aktivne Tolušićeve tužbe za tekstove o zatajenoj imovini koje smo prenijeli s Telegrama - 40.000 kuna. Privatna Tolušićeva tužba zbog komentara u kojem sam Đakića, Kirina i njega nazvao 'kabadahijama virovitičkog pašaluka' - 180 dnevnih dohodaka, što je približno 40.000 kuna", rekao je Gazdek.</p><p>Suočen je i s tužbom SDP-ove zastupnice Romane Nikolić jer je njegov portal izvijestio da je 2009. bila pravomoćno osuđena zbog prijetnji stranačkoj kolegici, o čemu su mediji izvještavali u više navrata. No, kako je za to kazneno djelo nastupila rehabilitacija, pa zbog toga "ne smije biti pozvana na odgovornost", Nikolić potražuje 20.000 kuna.</p><p>Kao kuriozitet naglasio je prijetnju tužbom koju je Ogportal.com dobio od Tomislava Madžara, bivšeg savjetnika predsjednice Grabar Kitarović, jer ga je nazvao "nosačem državnog cekera", u tekstu koji je prenešen sa portala net.hr, a u zahtjevu za objavom ispravka navode se "netočne, neosnovane, maliciozne i uvredljive informacije".</p><p>'Računaju na to da moramo angažirati odvjetnike i braniti se u sudnicama pa možda nećemo imati vremena za nove tekstove, kazao je Gazdek.</p><p> </p>