HND: Reakcija Plenkovića na optužbe srpskih vlasti protiv hrvatskih medija je mlaka...

Iz Hrvatskog novinarskog društva (HND) ocijenili su u četvrtak da je reakcija premijera Andreja Plenkovića bila mlaka na optužbe srpskih vlasti protiv hrvatskih medija. Kako su naglasili, prosvjedna nota Ministarstva vanjskih poslova Srbije, zbog izvještavanja hrvatskih medija o događajima u Srbiji, alarmantan je pokušaj zastrašivanja i moguće najava zatvaranja granica ili represije za sve hrvatske novinare koji su namjeravali pratiti izbore u toj zemlji.

Stoga se, kažu u HND-u, ne možemo složiti s lakonskom ocjenom predsjednika hrvatske vlade Andreja Plenkovića, koji je situaciju nazvao 'smiješnom' pa prozvao novinarske organizacije kao one koje bi se tim pitanjem trebale baviti.

"Kada srbijanski državni vrh i prorežimski mediji optuže hrvatske medije za 'brutalno miješanje' i destabilizaciju zemlje, oni time izravno kriminaliziraju rad hrvatskih dopisnika i snimateljskih ekipa koje će izvještavati s izbora u Srbiji 25. listopada.

Kada hrvatski premijer takve optužbe odbaci usputnim komentarom iz Bruxellesa, to u Beogradu može biti shvaćeno kao znak da službeni Zagreb neće pretjerano inzistirati na posljedicama ako se hrvatskim novinarima na terenu dogode neugodnosti, pritisci ili uskrata akreditacija", istaknuli su.

Također, naveli su, s obzirom na to da je dan ranije domaće novinare javno etiketirao kao političke neistomišljenike, „ljevičare“, tako mlaka reakcija na prijetnje koje tim istim novinarima stižu izvana ostavlja dojam da Vlada selektivno štiti prava građana ovisno o tome jesu li kritični prema njezinoj politici ili ne.

Poručili su i da Hrvatsko novinarsko društvo stoji uz svoje kolegice i kolege na terenu i pružit će im svu podršku koju, zahvaljujući suradnji s novinarskim organizacijama u Srbiji, može pružiti.