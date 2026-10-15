Grlić Radman: Prosvjedna nota koju je uputila Srbija je bizarna

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman je u četvrtak u Zagrebu prosvjednu notu koju je Srbija dan ranije uputila Hrvatskoj nazvao "bizarnom", dodajući da potez ima vrlo jasne predizborne konotacije.

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji.

U noti se, kako navodi Radiotelevizija Srbije, ocjenjuje da su neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja na izborne procese, kao i pojedini načini izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji.

Grlić Radman je u četvrtak odgovarajući na pitanje novinara rekao da nikada nije dobio "čudniju" notu otkako je ministar.

"Bizarna je, ali govoriti o slobodi medija? ... Ili se netko šalio ili je to možda unutarnjopolitički motivirano s vrlo jasnim predizbornim konotacijama", kazao je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova na predstavljanju prijedloga Nacionalnog programa međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu do 2030. godine.

Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji raspisani su za 25. listopada, a za 250 mandata u državnom parlamentu u utrci je 18 izbornih lista na kojima je ukupno 2.148 kandidata.

Grlić Radman je naglasio da je Hrvatska demokratska i pravna država u kojoj je sloboda medija "jedna od temeljnih europskih sloboda".

Svaka zemlja koja se želi prijaviti za članstvo u Europskoj uniji, mora poštovati tu činjenicu, kazao je Grlić Radman.

"Tako da su te tvrdnje stvarno apsurdne, čak bizarne i ne bih to komentirao. Ne vrijedi trošiti riječi na to", rekao je, dodajući da Hrvatska ima "puno važnijih pitanja" za hrvatske građane i hrvatske vanjskopolitičke prioritete.

Donedavni srbijanski predsjednik i nositelj liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić pak je u četvrtak izjavio da se nijedna zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao što se Hrvatska miješa u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji.

Hrvatski premijer Andrej Plenković je potom u Bruxellesu srbijansku prosvjednu notu ocijenio kao potpunu besmislicu.

“To je potpuni nonsens da se Hrvatska, valjda kao poluvanjski, a poluunutarnji neprijatelj, miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji”, rekao je Plenković.