HND: Vlahović nije novinar za nas, a Plenković ne može biti amnestiran od odgovornosti

Hrvatsko novinarsko društvo želi jasno i nedvosmisleno upozoriti na činjenicu da su mnogi mediji zarobljeni i najnovija afera nas nije iznenadila. Da budem potpuno jasan, mediji koji računaju na pomoć HND-a moraju znati da HND očekuje da ti isti mediji poštuju osnovna načela novinarske profesije. Da ne izgledaju kao oglasna ploča aktualne vlasti, rekao je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, prenosi HTV.

Poručio je kako se ne smije dogoditi da 'premijer cijelu priču svede na to da oporba ruši vlast'. Dodao je kako je i HDZ kao opozicija podržavao plinske boce u Savskoj, splitske rive i ostalo...

- Posao opozicije jest da 'zagorčava' život vlasti, a nas se tiče prelijevanje novaca po mutnim osnovama u privatne džepove - dodao je Zovko.

Kaže kako se "Plenković ponaša kao da ga se ne tiče da se ovo događa u Ministarstvu njegove vlade, uz ljude koje je on izabrao".

- Plenković ne može biti amnestiran od odgovornosti, on je vrh piramide. Novac istječe iz raznih ministarstava, ustanova i državnih tvrtki - a od medija se traži povlašten tretman. To tako više ne može biti. Onda ćemo imati totalno jednoumlje i samo ono što premijer želi reći, poručio je.



- Za nas Marin Vlahović nije novinar. Nisam tu da se nekome dopadnem i da nekome govorim što želim čuti. Možda kvarim nečije veselje, ali nije me briga za to. Znam što je točno, a što netočno i što je u interesu struke, zaključio je Zovko.