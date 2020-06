'Hoće li Andrej Plenković i na sebe primjeniti kriterije kao za ministre zbog utaje kvadrata?'

Čelnik Restart koalicije ustvrdio je da se Andrej Plenković nalazi u novoj aferi oko utaje kvadrata svog stana, o čemu su mediji već pisali. Ustvrdio je da je 'u HDZ-u na djelu kvadratomanija'

<p>U HDZ-u je na djelu kvadratomanija, ustvrdio je<strong> Davor Bernardić</strong> (SDP) u Trogiru gdje je predstavljena lista kandidata Restart koalicije za IX. izbornu jedinicu. </p><p>- Prema pisanju jednog portala Andrej Plenković se nalazi u novoj aferi oko utaje kvadrata svoga stana. To je njihov dobro viđen obrazac ponašanja. Moje je pitanje premijeru hoće li, kao što je smijenio brojne ministre iz svoje Vlade zbog utaje kvadrata nekretnina, taj isti kriterij primijeniti i na sebe zbog utaje kvadrata svoga stana - upitao je čelnik Restart koalicije.</p><p>Ustvrdio je i kako je Plenković na čelu najkorumpiranije Vlade u povijesti Hrvatske, a prozvao ga je i što nije javno odgovorio na pitanje novinara postoji li Kalmetina mafija u Zadru.</p><p>- Pozivam predsjednika Vlade da se jasno očituje na to pitanje - rekao je Bernardić.</p><p>Stava je i da se Vlada skriva iza Nacionalnog stožera, ali i ponovio da su odluku o izborima u srpnju donijeli jer su htjeli profitirati na korona krizi bez obzira na to što su time ugrozili zdravlje građana. Bernardić kaže da je 5. srpnja na građanima izbor žele li modernu, progresivnu, europsku Hrvatsku koju im nudi Restart koalicija ili žele najcrnju Hrvatsku u povijesti s koalicijom HDZ-a i Miroslava Škore. </p><p>Predsjednik HSU-a <strong>Silvano Hrelja</strong> navodi kako Restart koalicija nudi konkretna rješenja i pomoći umirovljenicima te će strukturno rješavati probleme mirovinskog sustava.</p><p>Koordinator SDP-a za IX. izbornu jedinicu <strong>Franko Vidović</strong> je rekao kako HDZ vodi politiku bježanja od odgovornosti te kako su na njihovim listama doajeni korupcije i graditelji na otocima gdje je gradnja zabranjena. Pozvao je prisutne da im daju svoje povjerenje njihovoj koaliciji, koja će se boriti protiv korupcije i za bolji život građana.</p>