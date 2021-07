Na prijedlog da se u shopping centre može ući samo s covid potvrdom i negativnim testom pljušte brojne reakcije, a voditelj komunikacija Westgate Shopping Cityja Marko Župa kaže kako je to u potpunosti nezakonito.

- Prije tri godine na snagu je stupio GDPR, to je europska direktiva, koja nama primjerice u ovom konkretnom slučaju brani da mi pitamo naše posjetitelje, naše zaposlenike, zaposlenike naših trgovina njihovo zdravstveno stanje. Tako da je na tom pravnom dijelu ovo u potpunosti pada. Što se tiče samih tehnikalija kada bi se taj pravni dio riješio, a to nije baš tako lagano, mi bismo na primjer u našem trgovačkom centre trebali zaposliti 22 osobe na puno radno vrijeme da isključivo tijekom cijelog dana skeniraju potvrde. Prvo pitanje je tko će platiti same te osobe jer to je nekakav iznos od minimalno 20 tisuća kuna mjesečno - rekao je Župa za RTL.

Dodaje kako je drugo pitanje tko bi trebao platiti testove. Kaže kako će nam se društvo podijeliti na cijepljene i nacijepljene.

- Cijepljeni će valjda moći kao i 38. i 39. godine u Njemačkoj raditi apsolutno sve, a oni koji nisu cijepljeni će onda živjeti u nekakvim zasebnim blokovima, koristiti trgovine u kojima će biti samo necijepljene osobe i tako dalje - dodao je.

Iz HZJZ-a su potvrdili kako se razmišlja o toj mjeri, ne samo za trgovačke centre nego i za druge objekte, ali je ostalo nepoznato tko bi trebao pokrivati trošak. Župa kaže kako je to tek četvrto ili peto pitanje.

- Ja prvo postavljam pitanje uopće moralnosti ovakve odluke, drugo postavljam pitanje normalnosti ovakve odluke jer po meni je to u potpunosti suludo. Dakle događa se to da želimo segregirati društvo na one koji su cijepljeni i one koji su necijepljeni. I opet se, kao i kod jako puno drugih tema, vraćamo na trgovačke centre. Pa evo jedno otvoreno pitanje, hoćemo li i na ulazu u crkvu ili na neke treće objekte, sportske objekte, gledati tko je cijepljen tko nije cijepljen - naveo je.

Kaže kako sa Stožerom imaju fantastičnu komunikaciju, ali kako o ovome nisu dobili ništa već su pročitali i saznali u novinama.