U Osijeku je trenutno veliki broj cijepljenih poduzetnika, no čak se niti oni ne slažu s ovim mjerama za dobivanje potpora. Kažu kako oni ne mogu nikoga prisiliti na cijepljenje jer to nije na njima da odluče, oni su samo poslodavci koji ne ulaze u privatnost svojih zaposlenika.

Jedan od takvih je i vlasnik Caffe Bara Berlin u Osijeku. On je koronu prebolio, a za nekoliko dana prima i drugu dozu cjepiva. Iako zagovara cijepljenje, ne želi svoje zaposlenike na to prisiljavati.

- Ljudi koronu ne shvaćaju ozbiljno. Trebamo se cijepiti svi ili nitko. Ja sam tu havariju prebolio i bilo mi je užasno. Mislim da se svi trebaju cijepiti ali mi ne možemo nikoga prisiliti na to, mi smo samo poduzetnici i poslodavci - rekao nam je ugostitelj.

Istog mišljenja je i Marko Pribanić, vlasnik Caffeterije Radić Osijek.

- Mislim da ta odluka nije pravedna. Za potpore trebaju gledati ekonomsko stajalište i promet koji smo imali za vrijeme pandemije. Mislim da je ovo politička odluka. Ja sam cijepljen kao i 50 posto mojih zaposlenika, no ja ne mogu ostale prisiljavati na to. Što bi ja sada trebao? Necijepljenima dati otkaz? To nema smisla - dodao je zabrinuti Marko.

Nezadovoljni su i ugostitelji iz Petrinje.

- Ako dođe do toga nema nam druge i morat ćemo se svi cijepiti i djelatnici i ja. Katastrofa je i ovako, dugovanja su velika, sve poskupljuje što posebno osjetimo ovdje na potresu pogođenom području, a i bez toga smo u velikim problemima i jedva preživljavamo. Ako na jesen bude novi lockdown bez tih mjera pomoći ne bi mogli opstati. - kazao je Marijo Marošević vlasnik ugostiteljskog objekta Sike u Petrinji koji ima zaposleno troje djelatnika.

- Kako je na tržište u rekordnom roku stavljeno cjepivo protiv koronavirusa, tako sad u rekordnom roku očekujem i cjepivo protiv "anemije". Kada se Plenković prvi cijepi tim cjepivom protiv "anemije" i kada odradi vojni rok koji nije odradio, tada ćemo se sigurno ja i moji djelatnici cijepiti. Eto, čekamo to cjepivo protiv "anemije" - pomalo sarkastično rekao je pulski ugostitelj i vlasnik ugostiteljskog objekta, Marko R.

Za vrijeme korona virusa patilo je poslovanje i nekih firmi u građevinskom sektoru pa su im do sada potpore pomogle nastaviti svoj rad.

- U demokratskoj državi su nam prvo uskratili rad mjerama i sada bi mi kao poslodavci trebali natjerati zaposlene da se cijepe kako bi dobili pomoć jer nismo radili zbog mjera. Ja sam se cijepio i mislim da se svi trebamo zaštititi ali mi za to kao poslodavci nismo odgovorni. Ne mogu se takve odluke 'kačiti' na leđa poslodavaca. Na kraju mi ispadnemo krivi - požalio se jedan koji je zamolio ostati anoniman.

Svi se slažu kako je na njima da budu odgovorni i poštuju sve mjere opreza na radnom mjestu kako ne bi zarazili svoje kolege, zaposlenike, korisnike njihovih usluga ili goste, no kako je ova mjera pretjerana jer svojim zaposlenicima ne mogu nametati takve privatne odluke.

Mnogi su ostali zatečeni i bez riječi kada su čuli takav prijedlog pa još to nisu niti spremni komentirati. Zbunjuje ih sam prijedlog u kojemu bi oni trebali preuzeti toliku 'vlast' nad svojim zaposlenicima, požalili su nam se mnogi osječki poduzetnici.

Najavu premijera Andreja Plenkovića da cijepljenje bude uvjet za dobivanje potpora države za očuvanje radnih mjesta komentirao je i predsjednik Udruge ugostitelja Kvarnera i Istre Vedran Jakominić.

- Smatram da je premijerova izjava vrlo nespretna te da je iskaz nemoći i frustracija u datom trenutku. Vlada itekako ima načina i alata da se ovaj problem riješi na adekvatan način. Da se razumijemo, ja nisam antivakser, ali ustav mora imati određenu težinu za one građane koji se ne žele cijepiti i to se treba rješavati na neki drugi način. Ovako se opet ide na nas u privatnom sektoru. Moje pitanje je, ako se insistira na cijepljenju na ovaj način, da li npr. učitelji, medicinske sestre, policajci isto neće moći raditi. Drugim riječima, zašto se opet izdvajaju poduzetnici i stvaraju dvije Hrvatske? - pita Jakominić.

Srećko Koljić, predsjednik Udruge ugostitelja Bjelovarsko – bilogorske županije u ime članova izrazio je nezadovoljstvo ponašanjem premijera Andreja Plenkovića, koji je najavio ukidanje potpora ugostiteljskim djelatnicima koji se ne budu cijepili.

-Ugostitelji su više od dvije godine kategorija drugorazrednih građana i kanta za napucavanje – govori ogorčeni Koljić.

Ujedno postavlja pitanje što je s onima koji rade u zdravstvu, prosvjeti ili državnim činovnicima koji se ne budu cijepili i koji nikada nisu bili na tržištu, a plaće redovno stižu.

-To je apsurdno pa ne daje novac Vlada, to je naš novac. Mi smo ga zaradili i zarađujemo i za njih a i za sebe i sad se postavlja pitanje oko isplate ljudi koji se ne žele cijepiti – žustar je Srećko Koljić, dodajući kako je već sad problem naći konobara ili kuhara, jer mladi odlaze. Sad će otići i oni koji se ne žele cijepiti u druge djelatnosti gdje na njihove plaće i posao neće utjecati je li netko cijepljen ili nije.