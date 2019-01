'Hoće li poskupiti odvoz smeća, strpite se, to ovisi i o ljudima'

- Hoće li biti poskupljenja i koliko, za to se morate strpjeti. To ne ovisi samo o nama nego i o građanima. Ono što mogu jamčiti jest da ćemo tražiti da što manje 'udarimo po džepu' naše građane, ali i da Zagreb ne bude zadnji po dinamici i standardima koje mora ispuniti u vezi odvoza otpada, rekao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na presici uoči sjednice Gradske skupštine u četvrtak.

Kako je najavljeno, odvoz otpada građani Zagreba ubuduće bi trebali plaćati više, a to se posebno nije svidjelo oporbi koja je Bandića zbog toga žestoko kritizirala. Prošle godine skupština je usvojila Plan gospodarenja otpadom za kojeg su iz grada tvrdili da je važan radi povlačenja novca iz EU fondova i kako građanima ne bi poskupio odvoz otpada. Gradonačelnik kaže kako poskupljenje ovisi o građanima koji moraju sve više odvajati otpad.

'Imam čarapu za vene pa mi je odvajanje otpada dobro'

- Mi moramo zbrinut svoj otpad i tu svoj dio moraju odraditi i građani Zagreba. Ja još imam čarapu za vene pa mi je odvajanje otpada dobro za kondiciju. Navikao sam se već, i ja i supruga. Kad imam plastični čep na staklenoj boci, znam da čep ide u spremnik za plastiku, a boca u staklo. Preduvjet cijena odvoza otpada je reciklaža i odvajanje otpada. To bi trebalo krenuti učiti djecu od malih nogu, a to će biti i jedan o ciljeva da u vrtićima već pokrenemo odvajanje otpada. Preduvjet je i nabava opreme za odvajanje otpada, a naravno edukacija i svih drugih građana - rekao je Bandić, a pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić dodala je kako su već nabavljeni neki spremnici za odvajanje.

- Spremnici su nabavljeni za prikupljanje i odvajanje otpada na kućnom pragu. Većina korisnika je dobila spremnike za papir, a sada imamo i spremnike za miješani komunalni otpad. Prošla nam je nabava za vrećice za odvajanje plastike u kućanstvima. U tijeku je i nabava za oporabu biootpada. To je sve povezano i u visokoj fazi završetka. Ono što bi bilo korisno da građani koriste čak 1000 zelenih otoka na kojima imamo spremnike za papir, staklo, plastiku i tekstil, a imamo i 20 reciklažnih dvorišta za primitak čak 30 raznih vrsta otpada. Sve će to biti realizirano do kraja godine - istaknula je Jozić.

Bandić se osvrnuo i na nedavne izjave predsjednika sabora Gorana Jandrokovića kako neće trpjeti ucjene i da je HDZ spreman ići na prijevremene izbore. Istaknuo je kako neće s koalicijskim partnerima komunicirati preko medija, ali da je suradnja jako dobra.

- Moja linija komunikacije je premijer Andrej Plenković, a ne predsjednik Sabora Goran Jandroković, uz dužno poštovanje. O pismu koje sam pisao premijeru ćete biti izviješteni na vrijeme. Radi se o projektima koji će odrediti sudbinu ovoga grada, bolju sudbinu grada i bolju sudbinu Hrvatske - rekao je Bandić i nastavio.

'Neću vam pokazati dozvolu'

- Već neke projekte rješavamo kao pitanje Imunološkog zavoda i dječje bolnice pa ne vidim razloga zašto bi s drugim projektima bilo drugačije. Kad se braća slože i olovo plivati može. Država se ne može nositi bez dobrog vođenja grada, ali ni grad bez dobrog vođenja države - dodao je gradonačelnik.

Ono što bi grad sam trebao financirati jest izgradnja žičare za koju se već godinama obećava Zagrepčanima da će ju imati. Zbog nje je Bandić čak počeo ići na tečaj za upravljanje bagerom, a na presici je objavio kako ga je završio.

- Sada imam dozvolu i za bager. Jutros sam upravo položio. Sad dalje idemo delat. Neću vam još pokazat dozvolu, moram nešto ostaviti i za kasnije - završio je Bandić.