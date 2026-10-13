Hoće li stambeni krediti poskupjeti i u drugim bankama? HUB odgovorio na pitanje

HUB je u utorak poručio da se širi monetarni kontekst u europodručju posljednjih mjeseci promijenio, što se postupno prenosi i na financijska tržišta i poslovne odluke banaka, no da se zbog podizanja kamata na stambene kredite pojedinih banaka ne mogu izvoditi zaključci o općem trendu na hrvatskom tržištu. Upitani može li se. nakon što su kamatne stope na stambene kredite podignule Erste banka i Raiffeisen banka (RBA), trend podizanja kamata očekivati i kod drugih banaka, iz Hrvatske udruge banaka (HUB) su poručili da je kretanje kamatnih stopa na kredite rezultat niza čimbenika, uključujući trošak izvora financiranja, tržišne uvjete, konkurenciju te poslovnu i cjenovnu strategiju svake pojedine banke.

"Stoga nije moguće unaprijed govoriti o poslovnim odlukama drugih banaka niti iz pojedinačnih promjena zaključivati o općem trendu na hrvatskom tržištu", ističu.

Napominju i da se širi monetarni kontekst u europodručju posljednjih mjeseci promijenio te podsjećaju da je Europska središnja banka (ESB) u rujnu povisila svoje ključne kamatne stope za 25 baznih bodova. "Takve se promjene monetarnih uvjeta postupno prenose na financijska tržišta i poslovne odluke banaka diljem europodručja, premda intenzitet i brzina prijenosa nisu jednaki u svim državama i bankama", navode iz HUB-a.

Uvjeti stambenog kreditiranja u Hrvatskoj i dalje među najpovoljnijima u eurozoni

Ističu da su uvjeti stambenog kreditiranja u Hrvatskoj i dalje među najpovoljnijima u eurozoni, pa je tako, prema podacima za kolovoz, prosječna kamatna stopa na nove stambene kredite u Hrvatskoj iznosila 2,91 posto, pri čemu je bila nepromijenjena u odnosu na srpanj i sedam baznih bodova niža nego u kolovozu prošle godine.

Prema usporedivim podacima ESB-a, prosječni trošak stambenog zaduživanja u europodručju iznosio je 3,54 posto, pa je tako s 2,91 posto Hrvatska bila među zemljama s najnižim troškom stambenog financiranja, ističu iz HUB-a.

Kada je riječ o gotovinskim nenamjenskim kreditima, prosječna kamatna stopa na nove kredite u kolovozu iznosila je 5,42 posto, što je 31 bazni bod manje nego godinu ranije, dok je prosjek europodručja iznosio 4,47 posto, odgovorili su Hini iz bankarskog udruženja.

Erste i RBA podignuli kamate na stambene kredite

Iz Erste banke su izvijestili da su, "u skladu s aktualnim tržišnim okolnostima i kretanjem referentnih kamatnih stopa", od 1. listopada povećali kamatne stope na stambene kredite za 0,25 postotnih bodova. Kako navode u odgovoru Hini, riječ je o povećanju fiksnih kamatnih stopa, kao i fiksnog dijela kombinirane kamatne stope na stambene kredite. "U skladu s time, kamatne stope na stambene kredite trenutačno se kreću od 2,65 do 3,75 posto, ovisno o modelu kredita i vrsti kamatne stope", ističu.

Odgovaraju i da kod gotovinskih kredita u pravilu nije bilo povećanja kamatnih stopa, uz izuzetak povećanja fiksnog dijela kombinirane kamatne stope za gotovinske kredite osigurane uz hipoteku, a kod tog modela kredita povećanje također iznosi 0,25 postotnih bodova.

Kamatne stope na gotovinske kredite kreću se od 4,9 do 5,9 posto, ovisno o modelu kredita i vrsti kamatne stope, navodi Erste.

S obzirom na tržišna kretanja i podizanje ključnih kamatnih stopa ESB-a, od 1. listopada kamatnu stopu na stambene kredite, za 0,10 - 0,20 postotnih bodova, povećala je i RBA, koja odgovara i da trenutno nema u planu korekciju kamatnih stopa gotovinskih kredita.

Kod stambenih kredita, nominalna kombinirana kamatna stopa iznosi tri posto, a efektivna 3,62 posto, koje su fiksne prvih pet godina, a nakon toga promjenjive. Banka kaže da u ponudi ima i stambene kredite s fiksnom kamatnom stopom za cijelo razdoblje otplate od 3,4 posto.

Što se tiče gotovinskih kredita, nominalna fiksna kamatna stopa za cijelo razdoblje otplate iznosi 5,5 posto, a efektivna 5,64 posto, i to za kredite koji ne uključuju refinanciranje postojećih RBA kredita, navodi se u odgovoru Hini,