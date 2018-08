Hoće li u CA krenuti u štrajk? Uskoro se sastaju s upravom

Hoće li piloti, stjuardese i aviomehaničari Croatie Airlines (CA) u srijedu 8. kolovoza u srcu turističke sezone krenuti u štrajk jer nisu ispunjeni njihovi zahtjevi niti je potpisan kolektivni ugovor ili će i ovaj put doći do odgode, moglo bi biti jasnije nakon sastanka s Upravom CA, koji je zakazan za danas u 15 sati, javlja N1.

Sindikat ORCA, podsjetimo, štrajk je već bio najavio ove godine prvi put početkom travnja, ali je od njega odustao nakon sastanka s premijerom Andrejem Plenkovićem.

No, kako ni nakon toga nisu ispunjeni njihovi zahtjevi niti je potpisan kolektivni ugovor iz Hrvatskog sindikata prometnih pilota (HSPP) i Organizacije radnika Croatia Airlinesa (ORCA) najavili su krajem srpnja da piloti, stjuardese i aviomehaničari u srijedu 8. kolovoza kreću u štrajk.

Uprava Croatia Airlinesa je reagirajući na najavu štrajka, čije je trajanje predviđeno do ispunjenja traženih zahtjeva, upozorila da će gubici za kompaniju po svakom danu štrajka iznositi do 800.000 eura te da kompanija nema financijske mogućnosti izdvojiti gotovo 53 milijuna kuna dodatno godišnje koliko iznose sindikalni zahtjevi.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ocijenio je prošli tjedan da najava štrajka u Croatia Airlinesu nije dobra i samo može nanijeti štetu te je apelirao da sindikat i Uprava sjednu za stol i pokušaju naći rješenje.

Bajić: Očekujem da ćemo razgovarati sa sindikatom, tu sam 24 sata

Gostujući jutros u programu N1 televizije predsjednik Uprave CA Jasmin Bajić kazao je da očekuje da će doći do razgovora sa sindikatima jer razgovor nema alternativu, a on je na raspolaganju 24 sata. "Na prvom mjestu su nam putnici jer svi mi smo sve stekli zahvaljujući putnicima i njima moramo biti odgovorni. Nadam se da će prevladati razum i da neće doći do štrajka. A ako bude, pripremamo se za uvođenje krizne situacije u CA i trudit ćemo se da sve naše putnike prevezemo do odredišta", istaknuo je Bajić.

Butković: Croatia Airlines će teško izdržati štrajk

Ministar Butković krajem prošloga tjedna podsjetio da je CA ponovno stavljena na popis strateških tvrtki i da je Nacionalnim planom reformi predviđeno da se za tu tvrtku pronađe strateški partner. Aktivnosti u pronalaženju strateškog partnera za Croatia Airlines traju i nastavit će se, a sve u cilju osiguranja dotoka svježeg kapitala i konsolidiranja stanja u kompaniji, rekao je, dodajući kako istodobno traju i nastojanja u cilju postavljanja nove uprave.

Na novinarski upit je li najava štrajka uslijedila nakon informacije o početku odmora za članove Vlade, a nakon nedavne najave premijera Plenkovića da će nastojati utjecati na rješavanje stanja u nacionalnoj zrakoplovnoj kompaniji, Butković je rekao kako premijer nije ništa obećao već su sve spomenute aktivnosti u tijeku i nastavljaju se - i u vezi s imenovanjem nove uprave i u pronalaženju strateškog partnera za Croatia Airlines.

Mišljenja smo u Vladi da bi bilo najbolje da svi sudionici ovog procesa, sindikat koji poziva na štrajk i Uprava, ponovno sjednu za isti stol i razmotre mogućnosti prevladavanja ovog stanja, što bi bilo u općem interesu, naglasio je prije nekoliko dana Butković, dodajući kako je štrajk 'nešto što će Croatia Airlines vrlo teško izdržati'.