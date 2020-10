Hoćemo li moćI kontrolirati umjetnu inteligenciju? Otkrijte u novoj seriji “NEXT“

Umjetna inteligencija nije daleka budućnost, već naša sadašnjost. Mogućnosti umjetne inteligencije dugo vremena su zaokupljale maštu brojnih autora fikcije, ali vrlo brzo smo došli do trenutka kada je njezina prezentnost postala naša stvarnost

<p>Čovječanstvo upravo uživa u brojim benefitima koje nam omogućuju pametni algoritmi, ali što se sve može dogoditi ako umjetna inteligencija postane 'svjesna' i počne se boriti za svoj opstanak možete saznati u novoj, genijalnoj seriji „<strong>NEXT</strong>“<strong> koja počinje s emitiranjem 27. listopada u 22:00h na kanalu FOX</strong>.</p><p><strong>Paul LeBlanc</strong>, pionir je Silikonske doline koji je zgrnuo bogatstvo na inovacijama koje su promijenile svijet. Genijalni um i karijera narušili su mu privatni život te ga udaljili od obitelji, točnije od kćerke Abby i slabovidnog mlađeg brata Teda, koji je sad na čelu Paulove tvrtke. Nakon što je<strong> otkrio da jedna od njegovih tvorevina – moćna Umjetna inteligencija nazvana "NEXT" – može uništiti cijelo čovječanstvo, Paul pokušava ugasiti projekt, no brat ga istjera iz tvrtke bez prebijena novčića</strong>. Sve što mu je preostalo jest promišljanje o nadolazećoj sudbini svijeta.</p><p>Kada niz uznemirujućih tehnoloških nezgoda počinje ukazivati na potencijalnu svjetsku krizu, LeBlanc se udruži sa Specijalnom agenticom<strong> Sheaom Salazar</strong>. U bijegu od zločina, siromaštva i ubojitog oca zločinca, Salazar je oličenje borbe za pravdu i dobro, a njen moralni kodeks i osjećaj dužnosti zaslužili su poštovanje njezinog genijalnog tima. Riječ je o neobičnoj skupini nadarenih pojedinaca, a jedina zajednička točka im je Salazarina vjera u njihove sposobnosti da prkose očekivanjima i prebrode razlike među njima. Tim čine Gina, vrhunska agentica u borbi protiv cyber-zločina, Bena - uštogljeni i izrazito vrijedni agent koji je toliko dosadan, da postaje zanimljiv i C.M., bivši haker i prevarant s kvocijentom inteligencije genija.</p><p>LeBlanc i Salazar su jedini koji stoje na putu potencijalnoj globalnoj katastrofi, boreći se protiv rastuće superinteligencije koja neće lansirati projektil, već će ubaciti ogromno znanje koje je prikupila iz različitih baza podataka kako bi unovačila saveznike. Koji cilj može imati superinteligencija? Preživljavanje, naravno i napravit će sve da uklonili prepreke koje je sprječavaju da preživi i razvija se.</p><p>Seriju čini zvjezdana glumačka postava s <strong>Johnom Slatteryjem</strong> koji igra genijalca Paula. John Slattery nominiran je četiri puta za nagradu Emmy za Najboljeg sporednog glumca u seriji za ulogu Rogera Sterlinga u proslavljenoj seriji “Momci s Madisona“. Agenticu Salazarin igra <strong>Fernanda Andrade</strong>, koju smo nedavno imali prilike gledati u seriji “Ovdje i sada (Here and Now),” uratku Oskarovca Alana Balla te seriji “The First,” Beaua Willimona. Glumila je i u “NCIS: Los Angeles,” te hit seriji “Sinovi anarhije “.</p><p>U glavnim ulogama: <strong>John Slattery</strong> kao Paul LeBlanc, <strong>Fernanda Andrade</strong> kao Shea Salazar, <strong>Michael Mosley</strong> kao C.M.</p>