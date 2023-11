HOK: U Hrvatsku dobrodošli svi

Želimo jasno dati do znanja kako je stav g. Franza Letice njegov osobni stav te vjerujemo da je riječ o nespretnoj izjavi.

Poručili su to iz Hrvatske obrtničke komore nakon izjave šefa Ceha ugostitelja Franza Letice koji je na Kongresu ugostitelja u Tuhlju govorio o vraćanju hrvatskih radnika i nužnosti podizanja plaća kroz smanjenje doprinosa ili PDV-a te rekao: "To je jedan od bazena iz kojeg bi mogli podići te plaće, kako bismo vratili sve naše građane u Hrvatsku. Svima nama nije ugodno vidjeti strance na ulici, to je činjenica. Teško je o tome govoriti u javnosti, ali hajdemo se suočiti s tim činjenicama, da nije ugodno vidjeti ni ljude koju su zamotani, drugih kultura. Nije".

- Inozemna radna snaga je nužnost i realnost u današnjim okolnostima te normalno funkcioniranje hrvatskog obrtništva uvelike ovisi o istome. U Hrvatsku su dobrodošli svi pojedinci koji mogu pridonijeti razvoju hrvatskog gospodarstva, a na svima nama je da stvorimo sustav koji će svakom pojedincu omogućiti bržu integraciju u društvo i poslovni sustav - poručili su.

Dodaju kako se Hrvatska obrtnička komora protivi svakoj diskriminaciji na temelju roda, spola, etničkog porijekla te religijskog opredjeljenja.