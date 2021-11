Dok su se brojni ljudi sinoć maskirani spremali na razna Halloween slavlja, u crkvi svetog Ivana XXIII. u zagrebačkoj Dubravi sinoć su održali Holywin, događaj nastao kao odgovor na Halloween, koji je i sinoć bio u brojnim crkvama u Hrvatskoj.

Nakon mise uslijedili su kateheza te euharistijsko klanjanje i druženje.

- Netko može kazati da je Holywin nastao kao katolički odgovor na silno marketinški propagiran poganski blagdan Halloween ili Noć vještica, koji je izravno suprotstavljen katoličkoj tradiciji, o čemu je Crkva govorila u više navrata. Vatikan je tako još 2009. godine odlučio stati na kraj rastućoj popularnosti Noći vještica, označivši to slavljenje antikršćanskim i opasnim - rekao je za Slobodnu Dalmaciju, don Josip Ulić, svećenik iz splitske župe svetog Spasa.

- Dakle, za Crkvu kada je u pitanju Noć vještica nema mjesta za nikakav liberalizam i priče kao što su 'ma, nama je to samo zezancija'. Nema toga. To je antikršćansko i to treba odbaciti. I to je istina. Papa u miru Benedikt XVI. također je u više navrata oštro kritizirao ovaj, kako on reče, 'antikršćanski' festival - dodao je.

Kaže da je ovo prvenstveno bdijenje uoči blagdana Svih svetih, tradicija koja je kroz godine iščezavala, a da se kroz ovaj događaj želi podsjetiti na nju.