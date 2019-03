Hong Kong: Gradit će umjetni otok vrijedan 79 mld. dolara

Hong Kong planira izgraditi jedan od najvećih umjetnih otoka na svijetu, sa zacrtanom vrijednošću ulaganja od 79 milijardi dolara, objavili su gradski dužnosnici u utorak.

U sklopu projekta vrijednog 624 milijarde hongkonških dolara gradske vlasti žele nasuti zemlju oko otoka Lantaua na od ukupno 1.000 hektara kako bi riješile problem nestašice stambenog prostora u gradu, poznatom po najskupljem zemljištu u svijetu.

Nasipanje bi trebalo početi 2025. godine a prvi bi stanovnici trebali useliti u stanove 2032. godine.

Umjetni otok bit će najskuplji infrastrukturni projekt u povijesti Hong Konga - ulaganje će biti četiri puta veće od onog u međunarodnu zračnu luku, otvorenu na Lantauu u 1998. godini. Bit će puno skuplji i od poznatog otoka u obliku palminog drveta Jumeiraha u Dubaiju, za čiju je izgradnju utrošeno 12 milijardi dolara.

Gov't announces a ballpark estimate of $624 billion for building the Kau Yi Chau Artificial Islands and related key projects under the LantauTomorrowVision plan https://t.co/htDVtrwCZp pic.twitter.com/4fia2P4VaK