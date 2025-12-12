Obavijesti

News

Komentari 0
UHITILI GA

Hong Kong: Putnik je htio usred leta otvoriti vrata zrakoplova

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hong Kong: Putnik je htio usred leta otvoriti vrata zrakoplova
3
Foto: LAM YIK/REUTERS

Hongkonška policija potvrdila je incident i rekla da je 20-godišnji muškarac iz kontinentalne Kine uhićen rano u četvrtak zbog sumnje na kršenje Uredbe o sigurnosti zračnog prometa

Hongkonška policija u petak je izjavila da je uhitila putnika koji je bio na letu Cathay Pacifica CX811 iz Bostona za Hong Kong, nakon što je prijevoznik rekao da je osoba usred leta pokušala otvoriti vrata zrakoplova. Zrakoplovna tvrtka izjavila je da nitko nije ozlijeđen te da je zrakoplov sigurno sletio u četvrtak rano ujutro. Incident sada rješava gradska policija.

"Naše kabinsko osoblje odmah je reagiralo na situaciju, pregledalo vrata kako bi se uvjerilo da su sigurno zatvorena i prijavilo incident nadležnim vlastima i policiji", rekao je Cathay.

AVION JE HITNO SLETIO Strava u SAD-u: Htio je otvoriti vrata aviona, a stjuardesu izbo metalnom žlicom. Uhitili su ga
Strava u SAD-u: Htio je otvoriti vrata aviona, a stjuardesu izbo metalnom žlicom. Uhitili su ga

"Slučaj je predan policiji na istragu. U Cathayu je sigurnost naših putnika i posade temelj svake odluke koju donosimo", rekli su.

Hongkonška policija potvrdila je incident i rekla da je 20-godišnji muškarac iz kontinentalne Kine uhićen rano u četvrtak zbog sumnje na kršenje Uredbe o sigurnosti zračnog prometa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'
DOZNAJEMO

Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'

Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio
EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'
UŽAS U SL. BRODU

EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'

U čamcu koji se jutros prevrnuo u Slavonskom Brodu, prema posljednjim informacijama, bilo je 13 osoba....
Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'
PRVI PRISKOČILI U POMOĆ

Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'

Čamac s13 migranata prevrnuo se u Savi u samom centru Slavonskog Broda u četvrtak rano ujutro. Odmah je počela akcija spašavanja, a poginulo je troje ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025