Horor iz skloništa Azovstala: Djeca danima nisu vidjeli sunce

Kad sam došla ovdje, moj sin je imao tri mjeseca. On je samo jedan od tisuće njih koji već mjesec i pol dana nije vidio sunce, rekla je Ukrajinka, koja je preko vojnika poslala poruku svijetu iz skloništa mariupoljske čeličane Azovstal. S obzirom na to kako žive, doslovno su prozvani djecom iz tamnice. Zapovjednik pukovnije Azov, Denis Prokopenko, koji s marincima brani postrojenje od Rusa, boji se da će protiv njih upotrijebiti kemijsko oružje.

- Apeliram iznova, dajte priliku ljudima iz hodnika pod zemljom. Pritisnite Ruse. Moramo odmah evakuirati civile i one ranjene te časno pokopati tijela vojnika - napisao je Prokopenko na svom Telegram kanalu te se pita zašto svijet gleda u lica tih ljudi i šuti na sve što im se zbiva. Nakon što se do nedjelje nisu predali, Rusi su im "novu priliku" dali do utorka u podne.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Svima koji polože oružje jamčimo život - priopćilo je rusko Ministarstvo obrane, na što su Mariupoljci odgovorili da im ne vjeruju. S razlogom se boje nakon što su bombardirali i sravnili sa zemljom gradsko kazalište puno ljudi s djecom. Da se najvjerojatnije radi o zamci, potvrdio je i Petro Andrijušenko, savjetnik gradonačelnika Mariupolja.

- Rusi nisu ispunili glavni uvjet, a to je stvaranje sigurnog koridora za napuštanje grada. Zato njihov ultimatum smatramo prevarom - rekao je Andrijušenko. Na to se nadovezao i zapovjednik 36. brigade ukrajinskih marinaca koji je zemlje Europe i SAD zamolio da im pošalju teško naoružanje.

- Mi smo spremni boriti se do posljednje kapi krvi, ali moramo znati da je svijet napravio sve što je moguće kako bi naša žrtva imala smisla - rekao je zapovjednik.

Na odbijanje ponude odmah se javio čečenski vođa Ramzan Kadirov.

- Na radost svih onih koji čekaju mir i stabilnost u Ukrajinskoj Republici, danas ćemo, uz pomoć Svevišnjeg, dokrajčiti Banderovce u Mariupolju i potpuno zauzeti Azovstal - poručio je Kadirov na svom službenom Telegram kanalu.

Ruska avijacija nastavila je bombardirati postrojenje strateškim bombarderima TU-22M3 kako bi što prije dovršili opsadu. Njihovi televizijski kanali prikazali su snimke Mariupolja iz zraka, kao i čeličanu u dimu. Unatoč tome, Ukrajinci su izveli nekoliko protunapada i uništili nekoliko ruskih vozila. Prema procjeni američkog Instituta za studije rata, unatoč jakoj volji, njihov otpor mogao bi trajati samo do kraja ovoga tjedna.

Podsjetimo, u ponedjeljak je, prema informacijama s obje strane, počela druga faza rata. U njoj se bore za prevlast nad Donbasom, čije je zauzimanje novi glavni cilj ruskih snaga. Sve koji žive u Donjecku i Luhansku smatraju Rusima.

Za to vrijeme, Ukrajina je s Rusijom razmijenila 76 ratnih zarobljenika, potvrdila je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

- Rusija je tijekom razmjene Ukrajini predala 60 vojnika i 16 civila. Razmjena je uključivala 10 ukrajinskih časnika.

- Ovo je bila peta razmjena ratnih zarobljenika - navela je.

>>>Stanje u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE<<<

Najčitaniji članci