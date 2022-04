Hrvatska veleposlanica iz Lavova: Ukrajinci se bore, moral je visok, opet osvajaju teritorije

Hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić ispričala je kakvo je stanje u Lavovu gdje se preselila iz Kijeva, kao i mnogi drugi diplomati.

- Od početka govorim da nigdje u Ukrajini nije sigurno. To se potvrdilo svih ovih dana, a posebno jučer kada je bilo granatiranje Lavova. To je treće granatiranje otkad sam ja ovdje. Ljudi su, mogu reći, već spremni na odlaske u skloništa. Svi se ponašaju odgovorno, to je ono što je dobro - rekla je Djamić za RTL.

'Moral je visok u Ukrajini'

Djamić kaže da će sigurno morati napustiti Lavov te da je u kontaktu s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova. Dogovaraju daljnju strategiju, kaže, jer Zagreb nije opcija nego povratak u Kijev. Hrvatska veleposlanica navodi da će u narednim danima doći do toga.

Odgovarajući na pitanje što bi pad Mariupolja značio za Ukrajinu i moral cijele nacije, Djamić kaže da je moral u Ukrajini zasad visok.

- Borci se bore i ponovno osvajaju teritorije. Svi se nekako nadaju da će se to dogoditi, to je strateški važan grad, ne samo za Rusku Federaciju, već i za Ukrajinu - govori Djamić.

Hrvati u Ukrajini

Kaže da je vrlo malo Hrvata trenutno u Ukrajini, a odgovorila je i planira li se njihovo izvlačenje iz zemlje.

- Kad govorimo o evakuaciji Hrvata govorimo i o evakuaciji i njihovih obitelji. Oni koji su željeli napustiti Ukrajinu, već su je napustili. Bilo je još nekoliko Hrvata koje smo uspjeli izvući. Svi koji su tu, ne kane otići ili još uvijek nisu odlučili otići. Mi smo i njima na raspolaganju - navodi veleposlanica.

Djamić kaže da misli da će doći do pregovora.

- Kada će to biti, vjerujem nakon završetka ozbiljnih ratnih operacija, a onda će opet slijediti put diplomatskog rješavanja i poslagivanja svega onoga što se na terenu dogodilo - rekla je Ana Djamić za RTL.

Najčitaniji članci