HOROR POTJERA U KALIFORNIJI Bježao policiji pa se zabio u zid

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Iran i SAD proglasili pobjedu. Pregovori u petak u Pakistanu Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Svijet je odahnuo nakon što je 39. dan od početka sukoba i samo sat i pol prije isteka ultimatuma Donald Trump noćas objavio dogovor o dvotjednom primirju s Iranom. Ranije je Trump zaprijetio 'uništenjem civilizacije'. I Teheran i Washington proglasili su se pobjednicima, a pregovori o planu od deset točaka počinju u petak u Islamabadu. Trump je na društvenim mrežama objavio da će SAD blisko surađivati s Iranom te da razgovaraju o ublažavanju carina i sankcija. Istodobno je Izrael objavio da se primirje ne odnosi na Libanon pa je najžešće dosad napao Bejrut. Inflacija i energetika obilježili saborski aktualac - SDP-ovci ignorirali premijera i postavljali pitanje ministrima. Vedran Pavlek pobjegao iz turskog hotela gdje ga je locirao USKOK - ministar unutarnjih poslova Božinović kaže da ne može o detaljima, ali da su u tijeku aktivnosti na međunarodnoj razini.

Kopiranje linka