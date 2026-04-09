VOZAČ PREMINUO

HOROR POTJERA U KALIFORNIJI Bježao policiji pa se zabio u zid

Dramatična potjera u Kaliforniji završila je stravičnim sudarom i jednim mrtvim. Osumnjičenik za tešku krađu bježao je policajcima u Caddilacu. Pratili su ga i pokušavali zaustaviti vozilo, ali vozač je pobjegao. Bježao im je kroz grad, po autocesti. Bio je naoružan. Potjera je trajala gotovo sat vremena, a naredbe da se preda nije slušao. Punom brzinom udario je u betonski zid kuće. No, muškarac je sam sebi presudio u autu.

Kalifornijska potjera automobilima završava nasilnom nesrećom | Video: 24sata/reuters
SVE NA JEDNOM MJESTU

Pogledajte festival eurogolova u Gorici i akciju sezone Dinama!

Dinamo je nastavio s efikasnim izdanjima ovog proljeća i plasirao se u finale Hrvatskog kupa pobjedom nad Goricom 6-3 iako je gubio 1-0 i 2-1. Dva je gola zabio Miha Zajc, oba su bila briljantna, a po jedan su dodali Bakrar, Beljo, Goda i Topić. Za domaće su pogađali Bogojević, Sule i Kučiš

Golovi na utakmici Gorica - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Iran i SAD proglasili pobjedu. Pregovori u petak u Pakistanu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Svijet je odahnuo nakon što je 39. dan od početka sukoba i samo sat i pol prije isteka ultimatuma Donald Trump noćas objavio dogovor o dvotjednom primirju s Iranom. Ranije je Trump zaprijetio 'uništenjem civilizacije'. I Teheran i Washington proglasili su se pobjednicima, a pregovori o planu od deset točaka počinju u petak u Islamabadu. Trump je na društvenim mrežama objavio da će SAD blisko surađivati s Iranom te da razgovaraju o ublažavanju carina i sankcija. Istodobno je Izrael objavio da se primirje ne odnosi na Libanon pa je najžešće dosad napao Bejrut. Inflacija i energetika obilježili saborski aktualac - SDP-ovci ignorirali premijera i postavljali pitanje ministrima. Vedran Pavlek pobjegao iz turskog hotela gdje ga je locirao USKOK - ministar unutarnjih poslova Božinović kaže da ne može o detaljima, ali da su u tijeku aktivnosti na međunarodnoj razini.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Iran i SAD proglasili pobjedu. Pregovori u petak u Pakistanu | Video: 24sata/Video
POGLEDAJTE KLJUČNE TRENUTKE

VIDEO Od nokauta do dva gola. Ovako je Rijeka ušla u finale

RIJEKA - SLAVEN 2-0 Teo Barišić počeo je drugo poluvrijeme sa zavojem oko glave nakon što ga je nehotice, pri izbijanju lopte, nogom pogodio Alen Grgić. Penala nije bilo za Rijeku, a u nastavku su Amer Gojak (71.) i Dimitri Legbo (84. minuta) donijeli pobjedu i 11. ulazak u finale Hrvatskog kupa gdje ih 13. svibnja čeka Dinamo

Sažetak utakmice Rijeka - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
STRAŠNA EKSPLOZIJA

VIDEO TRENUTAK UŽASA Snimili udar na Bejrut: Izrael pokrenuo najveći napad od početka rata

Izraelska vojska pokrenula je najveći napad na Libanon od početka sukoba u Iranu. Reuters je objavio snimku udara na područje Burj Abi Haidar u libanonskoj metropoli, vidi se eksplozija, uzdižu se gusti oblaci dima... Libanon, kako su poručili iz Izraela i SAD-a, nije uključen u dogovoreno dvotjedno primirje s Iranom. U novim izraelskim napadima na Libanon ima više mrtvih, libanonski ministar zdravstva rekao je da su stotine ljudi ranjene. Stanovnici su izjavili da su izraelski udari došli bez uobičajenih upozorenja civilima da se evakuiraju.

Eksplozija u Bejrutu | Video: 24sata/Reuters
ZAPALIO SE U VOŽNJI

VIDEO Buktinja u Zelini: 'Strava, ništa neće ostati od auta!'

U Svetom Ivanu Zelini, u mjestu Goričica, zapalio se automobil u srijedu oko 14 sati. 'Auto se u vožnji zapalio, stali su na livadu. Sva sreća nikome nije ništa. Vatrogasci su još uvijek tu i gase', kaže nam čitateljica.

Zapaljeni automobil | Video: čitatelj/24sata

