Horor u Bangkoku: Žena zapala u dugove pa sebi i investitorima u hotelu umiješala cijanid u čaj

Osoblje popularnog tajlandskog hotela u Bangkoku pronašlo je jučer u jednoj od soba šest tijela. Iako su prve objavljene informacije spominjale pucnjavu, ispostavilo se da su svi pili čaj iz šalica u kojima su istražitelji pronašli tragove cijanida, prenosi BBC. Naime, lokalna policija sumnja kako je jedna od preminulih zapala u strašne dugove i zato je otrovala ostale koji su joj prethodno dali značajne svote novca kao investiciju za biznis u Japanu.

Pokretanje videa... 01:04 Hotel u Bangkoku u kojem je policija rekla da je šest stranih državljana pronađeno mrtvo | Video: 24sata/reuters

Osoblje hotela tijela je pronašlo u utorak kasno navečer, a istražitelji vjeruju kako je šestorka preminula još u ponedjeljak.

Zamjenik šefa policije Bangkoka Gen Noppassin Poonsawat održao je u srijedu konferenciju za medije na kojoj je otkrio kako je šestorka došla u hotel odvojeno te kako su ukupno bukirali pet soba - četiri na sedmom katu i jednu na petom katu. U ponedjeljak su se svi sastali u toj jednoj sobi na petom katu. Dvoje od šest žrtava bili su američki državljani (Sherine Chong i Dang Hung Van), dok su ostali državljani Vijetnama (Thi Nguyen Phuong, Hong Pham Thanh, Thi Nguyen Phuong Lan, Dinh Tran Phu).

Nakon što su se sastali u hotelskoj sobi naručili su čaj i hranu oko 14 sati po lokalnom vremenu. Zamjenik policije navodi kako im je konobar ponudio da on spremi čaj, međutim Sherine Chong je to odbila. Konobar je kazao kako je žena bila vidno uznemirena i kako je progovorila svega par riječi. Sumnja se da je upravo ona stavila cijanid svima u čaj. Nakon što je konobar otišao, vjeruje se kako nitko drugi više nije ulazio u tu sobu, a policija je objavila kako nisu pronašli nikakve znakove provale ili pljačke.

A general view of Grand Hyatt Erawan hotel, which believed that at least 6 people have been reported dead, in Bangkok | Foto: Chalinee Thirasupa

Dvoje preminulih posudilo je Sherine Chong na desetke milijuna Tajlandskih bata, što iznosi oko 260.000 eura. Rodbina preminulih navodi kako su svi posudili novac Sherine Chong kako bi uložili u gradnju bolničkog kompleksa u Japanu. Čini se kako je Chong zapala u dugove i nije mogla vratiti uloženi novac pa se odlučila na ovaj strašan čin.