Horor u Pakistanu: Bombaši samoubojice upali u sjedište sigurnosnih snaga, troje mrtvih!

Dvije osobe naoružane eksplozivnim napravama izvele su u ponedjeljak napad na sjedište pakistanske Federalne konjice (Federal Constabulary) u Pešavaru, pri čemu su ubijena tri sigurnosna službenika, a ozlijeđeno je najmanje 12 ljudi, potvrdila je policija za BBC.

Prema navodima policijskih dužnosnika, napadači su bili naoružani te su jurišali na kompleks smješten u strogo čuvanom dijelu grada, u sjeverozapadnom dijelu Pakistana. Kako bi stigli do glavnog ulaza, morali su probiti više razina sigurnosnih barijera.

Svjedoci su lokalnim medijima izjavili da su oko 8:10 sati po lokalnom vremenu čuli dvije snažne eksplozije. Područje napada odmah je ograđeno, a na mjestu događaja interveniraju hitne službe. Prema prvotnim informacijama, među ozlijeđenima je pet pripadnika sigurnosnih službi i sedam civila.

Pakistanske vlasti opisale su napad kao „spriječen teroristički plan”, naglasivši da su napadači neutralizirani na ulazu u kompleks te nisu uspjeli probiti se u samu zgradu.

„Počinitelji ovog napada moraju biti što prije identificirani i izvedeni pred lice pravde”, izjavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif.

Federalna konjica, ranije poznata pod imenom Frontier Constabulary, zadužena je za intervencije u situacijama koje nadilaze mogućnosti redovne

policije, uključujući suzbijanje plemenskih sukoba i kriminalnih bandi.

Pešavar, smješten u pokrajini Khyber Pakhtunkhwa uz granicu s Afganistanom, dugo je poprište nasilja militantnih skupina. U regiji je aktivan i pakistanski Taleban (Tehreek-i-Taliban Pakistan), koji je ranije preuzeo odgovornost za slične napade diljem zemlje.