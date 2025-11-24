Obavijesti

News

Komentari 0
NAJMANJE 12 OZLIJEĐENIH

Horor u Pakistanu: Bombaši samoubojice upali u sjedište sigurnosnih snaga, troje mrtvih!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Horor u Pakistanu: Bombaši samoubojice upali u sjedište sigurnosnih snaga, troje mrtvih!
Foto: Fayaz Aziz

Pakistanske vlasti opisale su napad kao „spriječen teroristički plan”, naglasivši da su napadači neutralizirani na ulazu u kompleks te nisu uspjeli probiti se u samu zgradu

Dvije osobe naoružane eksplozivnim napravama izvele su u ponedjeljak napad na sjedište pakistanske Federalne konjice (Federal Constabulary) u Pešavaru, pri čemu su ubijena tri sigurnosna službenika, a ozlijeđeno je najmanje 12 ljudi, potvrdila je policija za BBC.

Prema navodima policijskih dužnosnika, napadači su bili naoružani te su jurišali na kompleks smješten u strogo čuvanom dijelu grada, u sjeverozapadnom dijelu Pakistana. Kako bi stigli do glavnog ulaza, morali su probiti više razina sigurnosnih barijera.

Svjedoci su lokalnim medijima izjavili da su oko 8:10 sati po lokalnom vremenu čuli dvije snažne eksplozije. Područje napada odmah je ograđeno, a na mjestu događaja interveniraju hitne službe. Prema prvotnim informacijama, među ozlijeđenima je pet pripadnika sigurnosnih službi i sedam civila.

NAPAD U PEŠAVARU Bombaši u Pakistanu napali sjedište vojne postrojbe, više je poginulih: 'Rješavamo situaciju'
Bombaši u Pakistanu napali sjedište vojne postrojbe, više je poginulih: 'Rješavamo situaciju'

Pakistanske vlasti opisale su napad kao „spriječen teroristički plan”, naglasivši da su napadači neutralizirani na ulazu u kompleks te nisu uspjeli probiti se u samu zgradu.

„Počinitelji ovog napada moraju biti što prije identificirani i izvedeni pred lice pravde”, izjavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif.

Federalna konjica, ranije poznata pod imenom Frontier Constabulary, zadužena je za intervencije u situacijama koje nadilaze mogućnosti redovne 
policije, uključujući suzbijanje plemenskih sukoba i kriminalnih bandi.

Pešavar, smješten u pokrajini Khyber Pakhtunkhwa uz granicu s Afganistanom, dugo je poprište nasilja militantnih skupina. U regiji je aktivan i pakistanski Taleban (Tehreek-i-Taliban Pakistan), koji je ranije preuzeo odgovornost za slične napade diljem zemlje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
TRAVARICA KAO VREMENSKA KAPSULA

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže
Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'
USUSRET KONCERTU

Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'

Dodao je da je odluka zagrebačke vlasti, da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima, čista diskriminacija i izravno kršenje njegovog ustavnog prava na rad
Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti
'GOL NAS NAPADAO'

Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu dviju ženskih osoba starosti 40 i 61 godinu osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, rekla je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025