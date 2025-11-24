Bombaši u Pakistanu napali sjedište vojne postrojbe, više je poginulih: 'Rješavamo situaciju'

Oružani napadači u ponedjeljak su napali sjedište pakistanske vojne postrojbe u sjeverozapadnom gradu Pešavaru, izvijestila je policija.

Sjedište jedne od oružanih postrojbi koje u Pakistanu službeno djeluju uz regularnu vojsku i policiju napala su u ponedjeljak i dvojica bombaša samoubojica, izjavili su izvori za Reuters, dodavši da su tri osobe poginule.

"Prvi bombaš samoubojica najprije je izveo napad na glavnom ulazu u postaju, a zatim je drugi ušao u kompleks", izjavio je neimenovani viši dužnosnik za Reuters.

"Djelatnici vojske i policije ogradili su područje i pažljivo rješavaju situaciju jer sumnjamo da se neki teroristi još nalaze u postaji", dodao je dužnosnik.

Sjedište oružane postrojbe nalazi se u gusto naseljenom području, u blizini vojarne.

"Cesta je zatvorena za promet i okružena vojskom, policijom i sigurnosnim osobljem", izjavio je za Reuters stanovnik tog područja Safdar Khan.

Pod nadležnošću ministarstva unutarnjih poslova u Pakistanu djeluje niz oružanih postrojbi koje se službeno nazivaju federalne paravojne jedinice, budući da nisu dio regularne vojske. Neke od njih potječu iz kolonijalnog doba.

U Pešavaru je sjedište federalne paravojne postrojbe koja nadgleda granicu s Afganistanom i sudjeluje u vojnim i policijskim akcijama.