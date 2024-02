Horor u SAD-u: Otac ubio svoju 5-godišnju kći. Tijelo skrivao u autu, hladnjaku, zamrzivaču...

Adam Montgomery iz New Hampshirea proglašen je krivim za monstruozan zločin. Ubio je svoju petogodišnju kćerkicu, a njeno tijelo je zlostavljao, krivotvorio je dokaze i pokušao je utjecati na svjedoke.

- Ovdje se ne radi o pobjedi ili porazu. Radi se o 5-godišnjoj djevojčici koju je ubio otac. Ne mogu zamisliti gori zločin - komentirao je presudu načelnik manchesterske policije Allen Aldenberg.

- On je kukavica. Uvijek je bio kukavica. Zato je učinio to što je učinio. Odveo ju je od ljudi koji su je voljeli jer nije mogao podnijeti da nema kontrolu. To je sve do čega mu je bilo stalo, do kontrole - kazala je za američke medije majka curice Crystal Sorey.

Nestanak Harmony je prvi put prijavljen u prosincu 2021. Policija smatra da je ubijena u prosincu 2019., iako njezino tijelo nikada nije pronađeno. Njen otac Adam već služi 30-godišnju kaznu zbog odvojenog slučaja povezanog s posjedovanjem oružja.

Tijekom suđenja je zanijekao svoju krivnju i kazao da je bezuvjetno volio svoje dijete. Montgomeryjev odvjetnik je za smrt djevojčice okrivio njegovu suprugu, Kaylu Montgomery. Kayla i Adam više ne žive zajedno te je ona bila glavna svjedokinja tužiteljstva. Rekla je da je Adam Montgomery pretukao Harmony na smrt nakon što je zaprljala auto kojim je obitelj zarađivala novac.

Tvrdi da je nakon ubojstva Adam stavio tijelo 5-godišnjakinje u torbu koju je skrivao mjesecima prije nego je se riješio 2020. Navodno je u više navrata premještao tijelo curice. Neko vrijeme ga je držao u prtljažniku prijateljevog automobila, u hladnjaku u hodniku stambene zgrade svoje punice, u skloništu za beskućnike te u zamrzivaču u svom stanu.