Horor u Ukrajini: Učenicu (12) su rastrgali i pojeli psi lutalice

Lizu Kanareikinu, 12-godišnju učenicu iz Ukrajine, rastrgali su psi lutalice na povratku iz škole, a dijelove njezina tijela su i pojeli. Napali su je u šumi kroz koju svaki dan prolazi.

Kad se nije vratila kući, njeni roditelji su krenuli u potragu i ugledali strašan prizor. Dijelovi Lizinog tijela bili su razasuti po snijegu na šumskom putu istočno od Donetska.

Policija je pokrenula istragu na početku koje je ubila nekoliko pasa i na analizu poslala sadržaje njihovih želudaca. Ispituju i susjede u želji da pronađu eventualne očevidce tragedije. Zasad ne žele u javnost otkrivati nikakve detalje, piše The Sun.

Stanovnici su zabrinuti zbog velikog broja pasa koji lutaju uokolo, a riječ je o životinjama koje su njihovi vlasnici odbacili na početku građanskog rata 2014. godine.

- To je posljedica rata. Pse su odbacili i onda su postali divlji. Sada lutaju od grada do grada i ponekad napadaju ljude. Svaki mjesec uhvatimo 50 do 100 pasa. Neke čipiramo i steriliziramo, a ostatak ubijemo, kaže Vladimir Tsimmerman, gradski dužnosnik u Donetsku.