Ministar Darko Horvat najavio je u nedjelju da se kreće u u brzu obnovu sisačkoga Hotela Panonija, nakon što je detaljnim pregledom utvrđeno da mu nisu oštećeni osnovni konstrukcijski dijelovi i da je statički siguran za prihvat oko 160 stanovnika Siska i okolice.

Nakon dogovora s gradonačelnicom i uz angažman poduzetnika sisačkoga kraja, započinjemo s njegovom obnovom, rekao je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat u izjavi koju prenosi Ministarstvo.

Izvijestio je da su statičari u nedjelju detaljno pregledali Hotel Panoniju i utvrdili da osnovni konstrukcijski dijelovi nisu oštećeni, te da je hotel statički siguran za prihvat oko 160 stanovnika Siska i okolice.

Horvat je istaknuo je kako započinju s obnovom Panonije kako bi ju priveli svrsi što je prije moguće te započeli preseljenje dijela građana iz školske športske dvorane u hotel u kojem mogu osigurati sve potrebne epidemiološke mjere i prehranu.

Dodao je kako se upravo na pitanje osiguranja privremenog i budućeg trajnog stambenog zbrinjavanja građana odnosi i prioritet njegova angažmana, kao i resora kojeg vodi.

Angažman ugostitelja volontera koji su pripremali obroke je neizmjeran i neupitan

Naglasio je kako je pitanje (ne)održivosti dosadašnjeg načina pripreme i podjele obroka dio informacija koje su u Stožeru primali s terena. "To se ni u jednom dijelu ne dotiče doprinosa kuhara i ugostitelja koji proteklih 10-ak dana volontiraju na području pogođenom potresom", rekao je Horvat i dodao kako je njihov angažman u ovoj krizi neizmjeran te da to nitko ne poriče niti im to može oduzeti.

Ocijenio je kako je velika zahvalnost koju svi prema njima osjećaju. "Isto tako treba posebno istaknuti i djelatnike Hrvatskog Crvenog križa i lokalnih stožera, kao i članove Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, koji su se također promptno odazvali te započeli s pripremom toplih obroka", dodao je Horvat.

Najavio je kako će nova organizacija pripreme hrane s kakvom se kreće od ponedjeljka ići k tome da rastereti one koji kuhaju, sortiraju i dobavljaju namirnice.

Poručio je volonterima da su, ako će kod njih postojati želje i volje, i više nego dobrodošli nastaviti pomagati koliko god će to biti u njihovoj moći.

Horvat ističe kako je najvažnije da se osiguraju obroci za sve one kojima su oni nužno potrebni, a prioritetno za starije i nemoćne te one čiji su domovi stradali do mjere da se u njima više ne može živjeti, a samim time ni kuhati.

Nitko od ljudi čiji su domovi stradali neće ostati bez toplog obroka, poručio je ministar Horvat istaknuvši da su upravo oni prioritet.

U vezi s resorom koji vodi, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat poručio je da - u suradnji s domaćim građevinskim tvrtkama i hotelijerima - aktivno i predano nastavlja raditi na što bržem osiguranju dovoljnog broja stambenih jedinica u koje će moći smjestiti sve one kojima je to potrebno.

Poručio je kako paralelno s time rade i na pronalasku optimalnoga rješenja kojim će krenuti u obnovu i građanima osigurati trajni stambeni smještaj, a sve u suradnji s hrvatskim poduzetnicima i hrvatskom akademskom zajednicom.

Tijekom idućeg tjedna, najavio je, započinjemo i s organiziranim aktivnostima uklanjanja objekata koji su prijetnja zdravlju i životima na potresom pogođenom području, uz angažman specijaliziranih hrvatskih tvrtki.

Ministar je poručio kako nastavlja s aktivnostima pripreme i osiguranja privremenog i trajnog stambenog rješenja za građane čiji su domovi najviše pogođeni potresom te ponovio kako brza obnova Hotela Panonija otvara mogućnost privremenog stambenog zbrinjavanja za oko 160 ljudi.

Horvat je zahvalio svima koji su doprinijeli pripremanju toplih obroka za građane na području Sisačko-moslavačke županije, kako ugostiteljima volonterima, tako i djelatnicima Crvenog križa, članovima HGK i HOK-a, kao i lokalnih stožera.