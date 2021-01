Ministar Darko Horvat rekao je za RTL da bi kroz dvije godine mogli obnoviti do 3000 kuća nakon potresa. Dodaje da se na stolu našlo više prijedloga nove gradnje, a među njima su i montažne kuće.

- Bez obzira na tip gradnje radi će se na trusnom i vrlo aktivnom području. Seizmolozi tvrde da se trešnja neće smiriti u sljedeće dvije godine - rekao je.

Komentirao je i izvide i sumnje oko obnove kuća nakon rata.

- Postoji dokumentacija iz 1994. godine gdje piše tko je radio obnovu i sve se može vrlo jasno saznati. Ja neću ponavljati bombastične rečenice Čačića, sve se to nakon impulzivnih reakcija dođe na svoje mjesto, a Čačić bi malo kasnije rekao drugačije. Paušalna konstatacija da se sve srušilo nije istina, ali da su objekti odrađeni nekvalitetno da su novci poreznih obveznika krivo potrošeni to je istina - kaže Horvat.

- Svi ti pojedinačni projekti imaju dosta konkretnog materijala da naprave istražne radnje, do kraja dana trebali bi dobiti kapacitete proizvođača kontejnerskih kućica i vidjeti kako dalje, ide intenzivna izgradnja kontejnerskog smještaja kao privremenog smještaja. Do sutra arhitekti, statičari i inženjeri će imati podlogu te će morati u 3 dana napraviti nekoliko koncepta kako obnoviti stradala područja. Ako se odluče za tipska rješenja bit će vrlo brzo gotovi i s pripadajućim troškovnicima ide se u javnu nabavu, nakon svih tih koraka može se očekivati od 6. do 9. mjeseca da će biti prva lopata u obnovi - kaže.