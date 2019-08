Horvat: Nisam od onih koji lovi vruće krumpire i vruće loptice

Prije užeg kabineta Vlade dio ministara prokomentirao je policijski pretres kuće bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića na otoku Braču. Njegov nasljednih u ministarskoj fotelji Ivan Malenica nije želio komentirati.

- DORH i policija provode određene procesne radnje tako da dok nemamo neke konkretne informacije ne bih to komentirao. Nije to mantra ali postoji jedno od temeljnih načela, a to je presumpcija nevinosti tako da dok se nema nekih konkretnih stvari - kazao je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nije želio komentirati ni portret Ante Pavelića koju Kuščević ima u luksuznoj vili koju iznajmljuje turistima, ali ni ranije poruke svog prethodnika da se ne boji kaznenog progona.

Ministar gospodarstva Darko Horvat o slučaju Kuščević kaže da može dati identičan odgovor kao i na komentar slučaj Elizabete Mađarević i navedeni eksces na diplomatskoj razini.

- Nisam jedan od onih koji komentira ili lovi vruće krumpire i vruće loptice. Pustit ću da nekoliko puta loptica odskoči. . Kroz par dana, kada se ti izvidi završe i dobijemo neke relevantne informacije, bit ćemo sigurno pametniji - kazao je Horvat i poručio da je premijer Plenković najpozvaniji davati komentare, a uvjeren je da će policijski izvidi biti tema sjednice Predsjedništva HDZ-a zakazana za danas.

Portret Ante Pavelića, koji Kuščević ima u luksuznoj vili, ministar financija Zdravko Marić nije želio komentirati.

- Neću komentirati da išta znam o ikome od mojih kolega. U Vladi funkcioniramo dobro, a da li netko nešto ima ili nema kakvu sliku, ja to ne znam niti želim ulaziti u te detalje - kazao je Marić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Novinari su ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana pitali je li Lovro Kuščević i dalje uteg ovoj Vladi:

- Čujte, ja vam nisam o tome razmišljao. Bavim se svoji resorom - kratko je kazao.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Postavilo se pitanje u kojoj je fazi postupak protiv Elizabete Mađarević, poručio je da ta priča za njega završena od kad je slučaj upućen službeničkom sudu. Novinare je zanimalo treba li se pojačati kontrola službenika po diplomatskim predstavništvima.

- Mi smo živa zajednica i svi mi želimo raditi, pridonositi i unaprijediti službu. Svi eventualni propusti bit će u svakom slučaju razmatrani, a nama je u interesu imati jednu dostojnu službu vanjskih poslova. Digitalizacija donosi neke nove zamke, no kao što sam rekao, diplomat koji je upućen u zemlju primateljicu je diplomat 24 sata na dan i on zastupa interese države, Vlade - kazao je.