Horvat o padu BDP-a za devet posto: 'Mjere su učinkovite'

Ministar gospodarstva Darko Horvat u RTL-u Danas komentirao je procjene Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za svjetsko gospodarstvo, prema kojima će se hrvatsko gospodarstvo smanjiti u 2020. godini devet posto, najviše u skupini europskih gospodarstava u nastajanju.

- Je li to samo devet posto ili su očekivanja možda malo i preoptimistična? Kada ste u kontekstu procjena koje Njemačkoj, Austriji, Italiji, Sloveniji - našim najvećim trgovinskim partnerima, daju ukupno pad BDP-a negdje na razini Hrvatske, onda bi s tim procjenama i mogli biti zadovoljni - kazao je Horvat te komentirao potrošnju za Uskrs koja je također bila manja od prethodne godine - 14 posto.

- 1,4 milijarde kuna prošle godine, 1,2 milijarde ove godine. Pad od 14 posto nije ono što će nas zadovoljiti u narednim danima. Mi pad u trgovinskom smislu očekujemo u drugom dijelu travnja i u svibnju - objasnio je Horvat i dodao da je pad od 14 posto dokaz da 'u ovom trenutku u Hrvatskoj gospodarstvo još uvijek funkcionira'.

- Gospodarstvo koje je pokazalo svoju žilavost. Istina je da određeni segmenti gospodarstva bilježe drastičan pad, ali neki dijelovi gospodarstva bilježe i rast. Hrvatsko gospodarstvo ima svoju žilavost i siguran sam da ćemo Vladinim mjerama održati određenu zaposlenost, a najbitnije je - velika razlika između onih koji u ovom trenutku isplaćuju pomoć da bi zadržali radna mjesta u odnosu na one poduzetnike koji su spremni otpuštati, u velikom je nesrazmjeru - izjavio je ministar te pohvalio hrvatsku administraciju koja je vrlo brzo prionula poslu.

- Mehanizmi su jednostavni, vrlo provedivi i 1,3 milijardi kuna već isplaćenih daje nam za pravo misliti da smo pogodili u sridu i da mjere imaju svoj efekt, a da će pravi efekt imati u narednim mjesecima - rekao je Horvat za RTL Danas, a zatim je komentirao moguće rezanje plaća u javnom sektoru.

- U jednom vrlo interesantnom razgovoru sa svim socijalnim partnerima jer svi za stol dolaze sa svojim prijedlozima, a i Vlada ima svoje prijedloge i određene simulacije i izračune. U trenutku kada dovedemo razgovore do visoke doze konsenzusa, tada će biti konkretnih odluka - rekao je Horvat.

- Vrlo jasno. Politika poručuje i premijer Plenković u nekoliko trenutaka da solidarnosti biti mora. U kojoj razini i u kojim točno postotnim iznosima, vidjet ćemo u nekoliko narednih dana - rekao je Horvat i dodao da su 'sindikati vrlo spremni razgovarati o tome' te da sjede za stolom i imaju i svoje prijedloge.

Kako Horvat kaže, prema njihovoj projekciji će mjere trajati tri plus dodatna tri mjeseca, a nakon toga će se ili modificirati ili mijenjati.

- Do kada će nam trajati ovakva situacija uzrokovana korona virusom, ne ovisi samo i isključivo o gospodarskim mjerama, nego o zdravstvenim parametrima kojih je u ovom trenutku dio i sama Hrvatska. Gospodarski efekt koji trpimo uzrokovan je nečim na što nismo mogli utjecati, ali se možemo vrlo efikasno protiv toga boriti - kazao je Horvat.

- Sve što nam u ovom trenutku predlaže zdravstveni sustav, socijalna distanca i prvenstveno odgovornost prema sebi, a nakon toga i našem okruženju, siguran sam da će Stožer, koji u ovom trenutku dimenzionira mjere, ovisno o tome kakvih su one potreba ili efekata, siguran sam da će pravovremenim odlukama dovesti do toga da se efikasno borimo protiv ove nedaće koja se zove koronavirus. A samim time, što ćemo se efikasnije boriti protiv ove nedaće, dinamički će se i gospodarstvo vraćati na one razine kakve smo ostavili 2019. godine - zaključio je Horvat.