Tomislav Horvatinčić javit će se iza 21 sat na odsluženje kazne, rekao nam je to u srijedu njegov odvjetnik Velimir Došen.

POGLEDAJTE VIDEO

Podsjetimo, Horvatinčić se mora javiti na odsluženje kazne u zatvor u Remetincu zbog izazivanja pomorske nesreće 2011. godine u kojoj je poginulo dvoje talijanskih nautičara.

Njegov odvjetnik tvrdi da je nevjerojatno da Horvatinčiću nisu omogućili da završi liječenje.

- Branim ga od 2011. godine i ovo je nevjerojatno što se dogodilo. Radio sam u zatvorskom sustavu i ne mogu vjerovat da mu nije omogućeno da završi liječenje. Nanesena mu je ogromna šteta, čak smatram da mu je ugrožen život. On večeras kad se javi u Remetinec, prekida terapiju koja mu je propisana. U zatvor ne možete ići ako ste bolesni kao što je on, zakon to propisuje. Nije se smjelo to dogoditi, bar dok se ne zaliječi stanje, što bi bilo krajem godine, rekao je odvjetnik Došen za HRT.

Istaknuo je kako Horvatinčić ponosan čovjek i da sve stoički podnosi. Kaže kako se nada da će uvažiti njegovu žalbu.

- To je uvijek neizvjesno. Mi odvjetnici računamo 50-50, ali ovdje sam gotovo siguran da su u izvanraspravnom vijeću kvalitetni suci i kad vide kako je odluka donesena preko koljena, da će ju uvažiti i da će Horvatinčić moći otići na slobodu da dovrši liječenje - dodao je Došen.

Horvatinčić je početkom prosinca 2019. godine osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora, a odsluženje zatvorske kazne je tri puta odgađao zbog zdravstvenog stanja.

Prvo su odgodu tražili potkraj ožujka prošle godine pa još jednom u listopadu. Treći put su odgodu tražili sredinom ožujka ove godine. Horvatinčićeva obrana je tvrdila da Horvatinčić mora na operaciju u inozemstvo.

- Napravili ste od mene najvećeg kriminalca i ubojicu u ovoj državi. Vršite pritisak na sudstvo koje bi trebalo biti neovisno i nepristrano - rekao je Horvatinčić krajem lipnja o brojnim upitima medija kada će se javiti na izdržavanje kazne.