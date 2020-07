Horvatinčić ne može u zatvor, ali može na jahtu i u fini hotel

Nakon fotografija iz luksuzne šoping ulice u Frankfurtu, donosimo kadrove ljetovanja Tome Horvatinčića u Njemačkoj i na jahti u Jadranu. Trebao bi biti u zatvoru

<p>Zahvaljujući lepršavom Instagram profilu djevojke Tome Horvatinčića, odabrana ekipa na njenoj listi pratitelja može pratiti kako ovaj sretni par provodi ljeto.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Mogu zavidno gledati kako Tomo jahtom putuje među otocima, kako se ta jahta privezuje na Cresu, kako doručkuje u hotelu s pet zvjezdica na jugu Njemačke...</p><p>Umjesto da sjedi u zatvoru, kako mu je sud naredio.</p><p>Anica Đerđa Dilber dugogodišnja je Horvatinčićeva družica. Ona je, sjetit ćete se, bila uz njega onog dana kad se gliserom zabio u jedrilicu i usmrtio talijanski bračni par Salpietro. Ona je i sada uz njega, dok uživaju na San Lorenzo jahti, dok se šetaju luksuznom frankfurtskom ulicom i dok odsjedaju u skupocjenom hotelu.</p><p>Podsjetimo ovdje još jednom kako je Horvatinčiću zadarski sud još u prosincu prošle godine potvrdio kaznu od četiri godine i 10 mjeseci zatvora. Na izvršavanje se morao javiti još 30. ožujka, ali je nekoliko dana ranije, 12. ožujka, podnio molbu da mu se odgodi odlazak u Remetinec zbog zdravstvenih razloga.</p><p>Zatvorska bolnica navodno nema uvjeta za njegovo liječenje, a sudac o molbi još nije odlučio jer su sudovi zbog opasnosti od korone prestali slati osuđenike na izdržavanje kazne. </p><h2>"Sezona otvorena"</h2><p>Jučer smo objavili fotografije Tome Horvatinčića iz Goethestrassea, šoping meke u centru Frankfurta.</p><p>Kazao nam je da je tu stao dok se vraćao s kontrole iz Heidelberga. Danas objavljujemo isječke iz <strong>"Otvorene sezone"</strong>, kako je na svom Instagramu Tomina djevojka opisala njihovo zajedničko ljetovanje.</p><h2>Horvatinčić za kokpitom</h2><p>Tu možemo vidjeti, redom, snimke s palube, pramca i krme skupocjene jahte. Kako je vidljivo na snimkama, jahta je marke San Lorenzo, iste one marke za koju se 2017. pričalo da se Horvatinčić u Genovi interesirao za kupnju.</p><p>Nama je prije nekoliko dana rekao da njegov sin ima brod. Podsjetimo, Tomo Horvatinčić nema vozačku dozvolu zbog navodne sinkope. Podsjetimo i ovo, Tomo Horvatinčić odgovoran je za smrt četvero ljudi, poginulih u prometnim nesrećama koje je izazvao.</p><p>Na snimkama s Instagrama vidi se i Tomo za kokpitom jahte, doduše ne na vozačkom mjestu. </p><p>Tu su zatim i kadrovi vezivanja na Cresu, pa nešto bezbrižnog bućkanja, pa kokteli na krmi, pa šetanje uz plažu, pa boravak na terasi hotela... Anica se potrudila označiti i lokaciju - Residenz Heinz Winkler in Aschau. Kratkim pregledom Bookinga vidimo kako rezidencija ima pet zvjezdica, vinski podrum s 25 tisuća boca, a jedna noć u ovom hotelu košta 1700 kuna.</p><p>Horvatinčić nam je u telefonskom razgovoru potvrdio navedene lokacije, uputivši nas da se za sve detalje raspitamo kod Anice jer je ona objavila te snimke. Također, za pitanja oko jahte, uputio nas je na svog sina, poručivši da on nije upravljao njome.</p><p>A gdje je sada, upitali smo ga. </p><p>- Išao sam glasati za demokraciju - odvratio nam je.</p><p>Poznata nam je politička opcija za koju se odlučio, ali nećemo je odati zbog izborne šutnje.</p><h2>Još nije u zatvoru</h2><p>Tomo Horvatinčić, kako smo rekli, pod pojasom ima već četvero mrtvih ljudi. Davne 1980. usmrtio je autom pješakinju Mandu Vučković na pješačkom prijelazu u Zagorskoj ulici u Zagrebu i pobjegao s mjesta nesreće.</p><p>Devet godina kasnije, na Aleji Bologne usmrtio je pješakinju Nadu Petrović. Kod Primoštena u 2011., usmrtio je brodom talijanski bračni par Francesca i Marijelu Salpietro.</p><p>Prvi put je nepravomoćno osuđen 18. studenog 2015., a pravna trakavica se nastavlja do danas, kad zbog navodnih problema sa zdravljem Horvatinčić ne sjedi iza rešetaka.</p><p>Prvi put mu je notorna sutkinja Maja Šupe dosudila godinu i osam mjeseci, uvjetno na tri godine, u što se uračunava pritvor od mjesec dana. Morao je platiti i sudske troškove. Presuda je zatim poništena u studenom 2016. jer su prihvaćene žalbe Državnog odvjetništva i Horvatinčića, a na presudu Maje Šupe žalbu je podnijela općinska državna odvjetnica Irena Senečić.</p><p>A onda je došla 2017. i oslobađanje krivnje zbog famozne sinkope. Javnost je burno primila odluku sutkinje Maje Šupe. U ožujku prošle godine određena mu je kazna od četiri godine i 10 mjeseci, ali došla je u pitanje zbog upitne nadležnosti sudovanja Općinskog suda u Šibeniku. Napokon, u prosincu 2019. Županijski sud u Zadru potvrdio je kaznu. Još uvijek nije u zatvoru.</p><p>Vozačka dozvola mu nikad nije oduzeta, već ju je dragovoljno vratio tek kad mu je izvanrednim liječničkim pregledom 2017. godine utvrđena trajna nesposobnost za upravljanje motornim vozilom zbog sinkope.</p><p><br/> </p>