Horvatinčić se šeće luksuznom šoping ulicom u Frankfurtu: 'Pa najbolje da me čipirate i pratite'

Čitatelj nam je poslao fotografije Tome Horvatinčića u šetnji GoetheStrasseom, elitnom šoping ulicom u Frankfurtu. Nazvali smo ga i pitali kako mu ide liječenje na kojem bi trebao biti

<p><strong>Tomo Horvatinčić</strong> odavno je morao biti u zatvoru zbog izazivanja nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par Salpietro. Tako je rekao zadarski sud još u prosincu prošle godine, kad mu je potvrdio kaznu od četiri godine i 10 mjeseci. Ali evo, srpanj je i Horvatinčić se ležerno šeće frankfurtskom ulicom krcatom elitnim trgovinama. Čitatelj nam je poslao fotografije na kojima se vidi kako osuđenik, s noge na nogu, prolazi kraj Armanijevog dućana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><h2>Kako to?</h2><p>Kako je neugodne remetinečke rešetke zamijenio prešetavanjem po njemačkoj špici? Tomo se, naime, na izvršavanje svoje kazne morao javiti još 30. ožujka, ali je nekoliko dana ranije, 12. ožujka, podnio molbu da mu se odgodi odlazak u zatvor zbog zdravstvenih razloga. Zatvorska bolnica navodno nema uvjeta za njegovo liječenje, a sudac o molbi još nije odlučio jer su sudovi zbog opasnosti od korone prestali slati osuđenike na izdržavanje kazne.</p><p>I što Horvatinčić radi kad ne izdržava kaznu? Šeta se Goethestrasseom, luksuznom ulicom u centru Frankfurta. Zašto luksuznom? Jer se sastoji od niza trgovina čiji proizvodi zahtijevaju nešto dublji džep, primjerice Armani, Louis Vuitton, Gucci, Chanel...</p><p>Javili smo se kontroverznom osuđeniku i priupitali ga kako mu ide liječenje. U petak nas je, naime, obavijestio da je bio na terapiji u Selcu te da ima kontrolu u Njemačkoj gdje je zadnji put operiran. </p><p>- Bio sam u Heidelbergu na kontroli. Što radim u Frankfurtu? Iz Heidelberga sam išao preko Frankfurta u Zagreb. Ja se liječim. Najbolje da mi čip ugradite pa da vidite gdje se krećem - poručio nam je. Nije bio zadovoljan pozivom.</p><p>- Vi znate da imam odgodu do 1.10. i do tada se imam nalog liječiti - dodao je.</p><h2>"Ta presuda je glupost"</h2><p>Podsjetili smo ga da je osuđen zbog smrti više ljudi i pitali je li primjereno da se šeće elitnom četvrti u vrijeme kad javnost očekuje da bude u zatvoru.</p><p>- Kojih više ljudi? Meni je prvi put suđeno uvjetno, drugi put je bilo oslobađajuće, treći put s namjerom. Kao da sam ja vama rekao da idemo ubiti ona dva Talijana, tako je meni suđeno. To je jedna glupost. Ta presuda je glupost. Ja sam nevin, nisam kriv, djeci sam platio 400 tisuća eura i sad sam na liječenju - ražestio se Horvatinčić.</p><h2>"Je li vama treba nešto?"</h2><p>Ipak, inzistirali smo da Goethestrasse nije usput prema Zagrebu.</p><p>- Kako nije usput? Imate dvije linije, preko Frankfurta na Muenchen i Stuttgart? Jeste li putovali? A što ne bih popio kavu u Goethestrasseu? - zapitao se.</p><p>Uzvratili smo mu pitanjem je li kupovao nešto u toj luksuznoj ulici.</p><p>- Zašto? Je li vama treba nešto? - odvratio je Horvatinčić.</p><p>Poručili smo mu da nemamo novca za tu ulicu. Naljutio se.</p><p>- Nećete nikad ni imati. Mojim projektima je otvoreno tisuće radnih mjesta u Hrvatskoj, tisuće ljudi su zaposleni i plaćeni mojim novcem. Milijun kuna je plaćeno iz mojih projekata, i malom Šimunu o kojem pišete smo jako puno pomogl, i vašoj kolegici Ani Rukavini... Slučajno sam imao jednu nesreću za koju i dalje tvrdim da nisam kriv. Svi se bave ideologijom. 52 godine radim isključivo na projektima. Ako me trebate strijeljati, strijeljajte me - poručio nam je i pojasnio da je njegovo krsno ime Tomo, a ne Tomislav.</p><p>Tomo Horvatinčić usmrtio je autom pješakinju Mandu Vučković 1980. na pješačkom prijelazu u Zagorskoj ulici u Zagrebu i pobjegao s mjesta nesreće.</p><p>Tomo Horvatinčić usmrtio je autom pješakinju Nadu Petrović 1989. na Aleji Bologne u Zagrebu.</p><p>Tomo Horvatinčić usmrtio je brodom talijanski bračni par Francesca i Marijelu Salpietro.</p><p><br/> </p>