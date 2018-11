I tebe sam sit, sinkopo: Uz vino i muziku zaboravili su na afere

Mnogi bi htjeli, kao ja da žive, ali ne mogu, zato mi se dive. Ka zadnjoj luci plovi moja lađa, posljednji boem više se ne rađa. Jednoga dana, žalit će mnogi, što me više nema. Ostat će pjesma i uspomena na posljednjeg boema.

Treštala je tako pjesma Šekija Turkovića prošlog vikenda u Požegi na martinjskoj zabavi. Harmonikaš nije štedio ruke ni znoja ni glasnice. Ljudi su se otimali za mikrofon, a pjesma je posebno u dušu pogodila poduzetnika Tomu Horvatinčića. Na snimci, koja kruži društvenim mrežama, ali i mobitelima uzvanika, vidi se kako je Horvatinčić posebno razdragan. Na licu mu se sjajio osmijeh te je tapkao u ritmu melodije. Prema snimci, u ruci mu je bila staklena čaša za vino s tekućinom, a kraj njega je stajala njegova partnerica Anica Đerđa Dilber.

U jednom trenutku Horvatinčić se odvaja od gomile i počinje kopati po novčaniku. Nakon nekoliko sekundi probiranja, poduzetnik je izvukao veliku novčanicu od 500 eura. Kao zahvalu glazbenicima stavio ju je u mijeh harmonike. Iako mu je u mraku možda bilo malo zahtjevno zataknuti je, na kraju uspijeva te mu pomažu i drugi okupljeni. S obzirom na to da je u harmonici već bilo 500 zataknutih eura, harmonikaš može biti stvarno sretan što je s jednom, ali “najskupljom” pjesmom zaradio više od prosječne hrvatske plaće.

Foto: čitatelj 24sata

Nazvali smo Tomislava Horvatinčića kako bi nam rekao doživljaje s proslave na kojoj je bio uz splitskog poduzetnika Željka Keruma. Na pitanje kako to da je odlučio piti vino, a žalio se na zdravstvene tegobe sinkope, nije odgovorio. Bez riječi spustio je slušalicu.

Podsjetimo, Horvatinčić se na suđenju zbog sudara 2011. kraj Primoštena žalio da pati od sinkope ili nesvjestice. Zbog toga je bio oslobođen krivnje za smrt bračnog para Francisca i Marinelle Salpietro. Ispao je neubrojiv. Taj slučaj je u studenom ušao u svoju treću fazu, nakon poništenja zadnjih presuda, pa Horvatinčić još čeka epilog. U prometnim nesrećama na kopnu u kojima je sudjelovao poginulo je dvoje i ozlijeđeno još petero ljudi. Prema Smjernicama Europskog kardiološkog društva za dijagnozu i liječenje sinkope, navodi se kako je mogu izazvati alkohol i neki lijekovi. U preporukama pacijentima piše da ne pretjeruju s alkoholom i kavom.

U srijedu smo nešto o atmosferi na zabavi željeli pitati i Keruma, no on se nikako nije javljao na svoj mobitel. Na dvije snimke vidi se kako je i on dobro raspoložen te uživa u pjesmi u zagrljaju s Horvatinčićem i prijateljima. Iako je njegova tvrtka Kerum d.o.o. u financijskim problemima, njega to nije brinulo. Da se Kerum voli zabavljati s društvom, govore i fotografije izborne kampanje 2013., kad si je na čelo zalijepio pršut i pokrenuo trend prigodno nazvan “pršuting”.

Foto: čitatelj 24sata

Pjevali mu na uho pa im je zahvalio

Kako je najavio pjevač na proslavi Martinja, pjesmu ‘Posljednji boem’ posvetio je Željku Kerumu. Dobio je i mikrofon te je u tom trenu bio zagrljen s Horvatinčićem. Kad je glazba krenula, poduzetnik je posegnuo za novčanikom. Nije dugo birao te je ušuškao eure.