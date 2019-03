Houston: Gori petrokemijsko skladište, zasad nema žrtava

Veliki požar koji je buknuo u petrokemijskom skladištu u blizini Houstona u Teksasu gori još od nedjelje ujutro i kako stvari stoje, trebat će još dosta vremena da se ugasi, javlja ABC13 Houston.

Vatrena stihija krenula je od tanka petrokemijskog skladišta tvrtke Intercontinental Terminals Company u La Porte u Deer Parku i zahvatila šest tankova. Vatrogasne službe su na terenu i pokušavaju spriječiti širenje požara. U nesreći nije bilo ljudskih žrtava.

WATCH: Huge flames and black smoke fill the sky near Houston, Texas, after a chemical plant caught fire Sunday morning. https://t.co/dThBZN3rIa pic.twitter.com/KzO4Uy5HWN — CBS News (@CBSNews) March 19, 2019

Iz uprave kompanije su u priopćenju za javnost poručili da su nezavisni stručnjaci poduzela sva potrebna testiranja i da su sve izmjerene vrijednosti isparavanja ispod granica koje bi ugrozile zdravlje građana.

No, prema pisanju portala Houston Chronicle, vatra se tijekom noći dodatno pojačala i teško je reći koliko će trebati da u potpunosti dogori.

- Ne možmo predvidjeti koliko će požar trajati - kazala je šefica vatrogasne službe Laurie Christensen. Naime, prema prvim procjenama, vatra se trebala smiriti do srijede, no prema svemu sudeći, to se neće dogoditi.

- Gorivo je izgorjelo. To se moralo dogoditi. No ne mogu vam sa sigurnošću reći koliko će požar trajati - kazala je Christensen na press konferenciji.

U većini tankove koji su zahvaćeni požarom bile su kemikalije koje se koriste u proizvodnji benzina, a izloženost tim kemikalijama može izazvati glavobolju, vrtoglavicu i nesvjesticu. Upravo iz tog razloga, obližnja kemijska tvornica Ineos koja se nalazi u istoj ulici poslala je većinu svojih radnika kući dok se vatra ne ugasi.