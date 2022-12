HPB u završnim pripremama za euro: Ovako će raditi digitalne usluge 31. prosinca i 1. siječnja

U Hrvatskoj poštanskoj banci u tijeku su posljednje pripreme za uvođenje eura 1. siječnja 2023. godine te za vikend u kojem će se provesti završna prilagodba sustava i omogućiti poslovanje u novoj nacionalnoj valuti.

BANKOMATI: U tijeku je postupna prilagodba cjelokupne bankomatske mreže u Hrvatskoj. Od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. privremeno se ukida naknada za podizanje gotovine debitnim karticama fizičkih osoba na svim bankomatima u Hrvatskoj kako bi se u razdoblju najintenzivnije prilagodbe bankomatske mreže na novu valutu klijentima povećala dostupnost gotovog novca i to kunama do 31. prosinca, a eurima od 1. siječnja 2023.

Od 1. siječnja 2023. na bankomatima koji će biti u funkciji - njih dvije trećine od ukupnog broja u RH - bit će moguće podići isključivo eure. Od 15. siječnja 2023. cijela mreža HPB bankomata bit će pripremljena za podizanje eura. O detaljima vezanima uz rad bankomatske mreže u RH, HPB će informirati svoje klijente putem internetske stranice www.hpb.hr, na kojoj je od četvrtka, 15. prosinca 2022. radi lakšeg snalaženja na raspolaganju karta aktivnih bankomata u Hrvatskoj koju je pripremila Hrvatska udruga banaka u suradnji s bankama i koja će se dnevno ažurirati.

POSLOVNICE HPB-a NEĆE RADITI 31. PROSINCA: Zbog završnih priprema za uvođenje eura poslovnice Banke u subotu, 31. prosinca 2022. godine, neće raditi s klijentima. Bankarske usluge HPBa neće biti dostupne ni u poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte 31. prosinca 2022. i 1. siječnja 2023.

DIGITALNE USLUGE I KARTICE: Mobilno (mHPB) i internetsko bankarstvo Banke neće biti dostupni u subotu, 31. prosinca 2022. i nedjelju, 1. siječnja 2023. godine, a plaćanje odnosno korištenje kartica bit će moguće uz kratkotrajni prekid u noći na 1. siječnja 2023.

MIROVINE: Redovna mirovinska primanja, umjesto 1. siječnja korisnicima će biti isplaćena 2. siječnja 2023. godine, a od veljače Banka nastavlja isplaćivati mirovine prvog dana u mjesecu. Iznimnu smo pažnju posvetili informiranju klijenata o uvođenju eura tijekom 2022. te našim video serijalom ‘HPB za financijsku pismenost’ koji je ove godine također u znaku eura i dostupan na www.hpb.hr i društvenim mrežama Banke nastojimo doprinijeti pripremama svih građana za jednostavan prelazak na novu nacionalnu valutu 1. siječnja 2023. godine

