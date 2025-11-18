Obavijesti

MILANOVIĆ KOD YOUTUBERA PLUS+

Hrabar Zokijev iskorak: Ništa juhica, samo svinjske nogice...

Piše Boris Rašeta,
Hrabar Zokijev iskorak: Ništa juhica, samo svinjske nogice...
Od Fatman chefa predsjednik je naručio fileke i svinjske nogice na saft. Pa neka premijer svisne od zavisti na onim svojim juhama.

Jelo je jedna od četiri temeljne svrhe života. Koje su ostale tri, još nisam saznao, pomislio je predsjednik Milanović. Vodeći se tom logikom, skoknuo je do Fatman chefa, s kojim je, državnički promišljeno, objed dogovarao tek malo manje nego s Plenkovićem raspored diplomata. Ovim činom htio je premijeru pokazati da se s njim razilazi ne samo politički i svjetonazorski nego i gastronomski i nutricionistički. Premijerova dijeta (koja se poput neke epidemije preselila na cijeli kabinet), jedenje gazpacho juhe, sve je to za šefa države izraz dekadencije. On se, kao iskusni borac, bivši boksač, drži Nietzscheove poruke: “Više mesa u prehrani!”, koju je Nijemac poslao svim malokrvnim, bljedunjavim pacifistima. Još u čuvenom klubu u Slovenskoj definirao je pravilo - ni grama hrane kontejnerima, sve se mora pojesti.

Je li Vjesnik za rušenje? Pregled otkrio teško stanje. U srijedu kaos u prometu i nova snimanja
UŽAS U ZAGREBU

Je li Vjesnik za rušenje? Pregled otkrio teško stanje. U srijedu kaos u prometu i nova snimanja

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širi ventilacijama i kanalima. Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar sa svih strana. Podigli su i autoljestve...
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara
VATRA PROGUTALA VJESNIK

Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara

Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, rekao je Siniša Jembrih

