Od Fatman chefa predsjednik je naručio fileke i svinjske nogice na saft. Pa neka premijer svisne od zavisti na onim svojim juhama.
Hrabar Zokijev iskorak: Ništa juhica, samo svinjske nogice...
Jelo je jedna od četiri temeljne svrhe života. Koje su ostale tri, još nisam saznao, pomislio je predsjednik Milanović. Vodeći se tom logikom, skoknuo je do Fatman chefa, s kojim je, državnički promišljeno, objed dogovarao tek malo manje nego s Plenkovićem raspored diplomata. Ovim činom htio je premijeru pokazati da se s njim razilazi ne samo politički i svjetonazorski nego i gastronomski i nutricionistički. Premijerova dijeta (koja se poput neke epidemije preselila na cijeli kabinet), jedenje gazpacho juhe, sve je to za šefa države izraz dekadencije. On se, kao iskusni borac, bivši boksač, drži Nietzscheove poruke: “Više mesa u prehrani!”, koju je Nijemac poslao svim malokrvnim, bljedunjavim pacifistima. Još u čuvenom klubu u Slovenskoj definirao je pravilo - ni grama hrane kontejnerima, sve se mora pojesti.
