NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i uhićeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Tog jednog su uhitili...'

Nedjelja u Zagrebu je završila krvavo. Mirni dio grada, Šestine, oko 23 sata preplavila je interventna i temeljna policija. Dobili su dojavu da je u novijoj kući prekoputa groblja, na adresi Šestinski trg 9, ubijen muškarac. U kući je bilo svjetlo ali su vrata bila zaključana pa je policija pozvala vatrogasce da skinu ulazna vrata. Imali su što i vidjeti, a ulaz je bio zatrpan stvarima pa su se policajci s dugim cijevima morali probijati.

- Policajci su bili teško naoružani. Upali su u kuću i sve pretresali. Tog jednog su uhitili, odveli u auto i ispitivali detalje - ispričao je svjedok akcije.

Na katu su navodno zatekli živog mladića na pragu punoljetnosti. Stavili su mu lisice i navodno im je upravo on pokazao tijelo mladića u dnevnom boravku koji je trebao služiti kao kockarnica. Još nije poznato tko je zvao policiju i je li to napravio uhićeni tinejdžer.

Pokretanje videa... 00:10 Uhićenje u Zagrebu | Video: 24sata

Ubijeni je imao dvije prostrjelne rane, jednu na području glave, drugu na prsima. Policija je odmah uhitila mladića, za kojeg se kasnije ispostavilo da je iz BiH. Kako 24sata doznaju, za par tjedana napunit će 18 godina. Otkud tako mladom čovjeku pištolj i što je radio u kući u kojoj je već bilo intervencija zbog nasilja, pokazat će istraga. Legalno ga sigurno nije posjedovao. Kako 24sata doznaju, žrtva je 22 - godišnji M.P., također iz Bosne i Hercegovine.

- Bili smo u prolazu kad smo vidjeli da policija nekog uhićuje. Mislili smo da je zbog droge ili nešto slično, no tek smo ujutro shvatili što je bilo kad su mediji objavili - rekao je muškarac koji je 24sata ustupio i snimku uhićenja.

Na njoj se vidi kako mršavog i visokog mladića dvojica policajaca smještaju u policijsko vozilo, dok je iza njih roj pripadnika interventne policije.

- Obojica se poznaju od ranije, obojica su u nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj, državljani su Bosne i Hercegovine. Maloljetnik počinitelj bit će predan pritvorskom nadzorniku gdje slijedi ispitivanje - kazao je za Net.hr Miroslav Topić, voditelj Službe općeg kriminaliteta PU zagrebačke

Pokretanje videa... 00:06 Uhićenje u Zagrebu | Video: 24sata Video

Sudit će mu kao maloljetniku?

Pored te kuće nalazi se kiosk, a na fasadi su ostatci natpisa 'Cvjećarna'. Na vratima visi neonski znak 'Open'. Kad smo došli na lokaciju, zavjese su bile navučene, a s ulice se vidi samo da je prednji dio kuće u staklu, no taj dio je opasan visokom betonskom ogradom i ima nešto zelenila koje blokira pogled. Upravo tu se navodno nalazi dnevni boravak s dva velika stola za kockanje i opremom za poker. Kako doznajemo, ubijeni mladić je nedavno unajmio kuću gdje je navodno planirao pokrenuti kockarnicu. Je li ubojstvo rezultat svađe oko kocke ili nečega drugoga, otkrit će se u očevidu, kao i jesu li rodbinski povezani. Osumnjičeni maloljetnik je u ponedjeljak priveden na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Tek se treba odlučiti hoće li ga eventualno procesuirati kao punoljetnu osobu.

- Računa se vrijeme počinjenja djela, da mu nedostaje i svega par dana, on je i dalje maloljetan. Iako je ubojstvo u pitanju. Imao bi i neke olakotne okolnosti i da je punoljetan ali mlađi od 21 godinu. Vjerujem da će mu se suditi kao maloljetniku - govori odvjetnik Anto Nobilo.

Zagreb: U stanu na Šestinskom trgu ubijen muškarac | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Povijest nasilja na adresi

Stanovnici Šestina kažu da ovo nije prvi put da je policija intervenirala na toj adresi.

- To je relativno nova kuća, čuli smo da se nedavno prodala. To nisu 'domaći' u kvartu, ne znam ih baš. Ali znam da policija često dolazi, bile su neke priče da je tu neka banda, što li - govori nam muškarac koji živi blizu.

Prema dostupnim informacijama, 2022. godine ispred te kuće M.G. (37) je pretukao rukama i nogama stariju ženu s kojom je obiteljski povezan, iznio je salvu prijetnji i njoj i njenoj kćeri. Nesretna žena je morala biti operirana jer joj je polomio par rebara, a pukla joj je i slezena. Bilo je to na Silvestrovo, a ovaj bivši predsjednik jednog kluba borilačkih vještina nakon premlaćivanja, sjeo je u BMW i počeo divljati Zagrebom. Jurio je, ignorirao policiju, a u Klaićevoj ulici je udario motociklista koji je odletio na pločnik. Nastavio je divljati i zaustavio se tek kad je na Trgu Republike Hrvatske udario u metalne stupiće. Izašao je iz automobila i probao pobjeći, ali nije uspio. Na sudu se branio da mu je žao, ali da se ničega ne sjeća. U krvi je imao THC.

Tu je i slučaj koji se dogodio na Štefanje 2023. godine, kad su dječaci na automatu u sklopu autopraone kupovali slatkiše. Jednom dječaku je zapela čokolada koju je platio 70 centi, pa je pokušao tresti automat kako bi došao do slatkiša kojeg je platio. Iz te kuće je tad izašao I.V. (46), s revolverom. Dječaka je uhvatio 'u kravatu' i prislonio mu revolver na sljepoočnicu. Rekao mu je da će ga ubiti ako ga opet zatekne da trese aparat, kao i drugim dječacima koji su sve vidjeli. Pustio je dječaka, odgurnuo ga i vratio se u kuću. Policija je kasnije utvrdila da on i njegova supruga tu žive neprijavljeni. Na sudu je rekao da nije imao sa sobom pištolj, a da je izletio iz kuće jer je vidio 15-ak mladića kako udaraju aparat nogama. Tvrdio je da je dječaka primio za vrat rukom te da nikome nije prijetio. Pokušao je opravdati i zašto je bio toliko ljut, tvrdnjom da im je autopraona jedini izvor prihoda te da je na tom mjestu godinu ranije bila napadnuta njegova supruga.

Kuću je sud blokirao zbog pranja novca

Ubojstvo u Šestinama bilo je tema i u okolnim kafićima.

- Mi zatvaramo prije 22:30 pa nismo ništa čuli ni vidjeli - rekao nam je jedan od ugostitelja. Kuću su čuvali policajci s navučenim prekrivalima za lice, a na obližnjem parkingu nadzirali su i bijeli kamion u vlasništvu jedne RENT-a-car tvrtke. Još nije poznato je li ga žrtva koristila. Susjedi kažu da im je to vozilo nepoznato.

Nekretnina je velika 166 kvadrata uz dvorište od 520 kvadrata. U katastru vlasništvo je na jednoj građevinskoj tvrtki, a tu je i sudska zabilježba jer je zgrada predmet spora. Isto je i s parcelom pored na kojoj je samoposlužna autopraonica. Kako smo doznali, to je nekoć bila jedna parcela koja se podijelila u razvodu braka. Nakon toga, nekretnine su 'šetale' preko raznih ljudi koji su navodno služili kao lažni kupci da bi na kraju sve završilo na Županijskom sudu u Zagrebu kao predmet zbog pranja novca protiv više osoba od kojih je nekolicina ranije poznata policiji.

Tako je taj sud u svibnju 2025. godine na nekretnine stavio zabilježbu kako se one ne bi mogle dalje prodavati. Tu je i povučena tužba iz 2024. godine zbog razvrgavanja ugovora o doživotnom uzdržavanju potpisanom 2018. godine. Kako doznajemo, Uskok sumnja da je nekretnina prije svih peripetija i pranja novca, otuđena krivotvorenim kupoprodajnim ugovorom. Nitko iz ovog Uskočkog predmeta, kako doznajemo, nema veze s ovim ubojstvom.