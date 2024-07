Hrabra Ana (56) je pobijedila rijetku bolest: 'Sada osvajam zlatne medalje i vrhove svijeta'

Ana Mrčić iz Zagreba (56), koja je zahvaljujući transplantaciji doniranih matičnih stanica preboljela mijelodisplastični sindrom, rijetku bolest sličnu leukemiji, u petak je u Lisabonu osvojila zlato u skoku u vis na Europskom prvenstvu transplantiranih i dijaliziranih. Inače aktivna sportska veteranka i profesorica psihologije, "digla" je i jednu srebrnu medalju, u skoku u dalj.

- Prvenstvo je okupilo petstotinjak transplantiranih i dijaliziranih iz 25 zemalja, u 15 sportova, i u starosnim kategorijama od djece, do doista starijih ljudi. Bilo je i tridesetak dijaliziranih, koji transplantaciju tek čekaju, i za koje je u bolnici bila organizirana redovna dijaliza. Zato je ovo bilo ne samo sportsko natjecanje, već prije svega natjecanje duha, kao i zahvala sviju nas donorima, živima i mrtvima, koji su nam spasili živote, kaže Ana.

Ustupila nam je doista dirljivu snimku, na kojoj su svi natjecatelji napravili veliki, kako su ga nazvali, "krug života", i kreću se prema sredini, u kojoj se rukuju i grle, bilo je i suza. Zahvaljuju se, naime, ljudima koji su im za svog života ili nakon smrti donirali organe - bubrege, jetru, matične stanice odnosno koštanu srž, bilo je čak i onih kojima je transplantirano srce ili pluća.

- Bio je to događaj na kojem se promovira doniranje organa, kao i aktivan život. Kako je upečatljivo rekao jedan natjecatelj iz Njemačke, zbog onih koji su nam poklonili dio sebe moramo živjeti aktivno, a ne samo čekati smrt. Aktivnim životom mi im zahvaljujemo, kaže Ana, koja je matične stanice 2017. dobila od anonimne, nesrodne donorice iz registra donora. Dvije godine kasnije, kad je zakon to dopuštao, i uz obostranu suglasnost, dvije su se žene upoznale, i otad su jako dobre prijateljice. Zahvaljujući donorici Ivoni, Ana, kaže nam, ove godine slavi svoj sedmi novi rođendan. Na društvenim mrežama je poruku o njenom uspjehu u Lisabonu stavila pak Vedrana Turković, koju je sa svojim matičnim stanicama spasila rođena sestra. Ana joj je, kaže Vedrana, "sestra po bolesti".

- Moja sestra po bolesti, moj osobni psiholog, moja prijateljica Ana Mrčić osvojila je zlato i srebro. Bravo, Ana, ti si ponos nas transplantiranih, vjerujem da će se vijest proširiti pa da postaneš i ponos nacije!, napisala je Vedrana. Eto, vijest se proširila, Ana doista zaslužuje biti ponosom nacije. Planira iduće godine ići i na Svjetsko prvenstvo transplantiranih u Dresden.

U djetinjstvu i mladosti je bila sportašica, atletičarka, i taman se u godini prije dijagnoze, koju je dobila 2010., odlučila vratiti sportu, kao veteranka, u 42 godini.

- Počelo je s trčkaranjem, vježbanjem, potaknulo me i to što sam sina, danas 25-godišnjaka vodila na treninge, prisjeća se Ana, čiji je sin Filip Mrčić danas prvak Hrvatske u skoku u vis. Dvometraš je, međutim, i njezin čest suputnik, jer je Ana nakon dijagnoze obišla svih sedam kontinenata - na sportskim natjecanjima ili privatno. U istoj godini kad joj je dijagnosticirana bolest Ana je zbog karcinoma izgubila i majku no nije se predavala - počela je ozbiljno trenirati. Već je 2014. postala europska veteranska prvakinja u troskoku, a dvije godine kasnije, u Australiji, i svjetska prvakinja u istoj disciplini.

Lani se popela na Kilimanjaro, u međuvremenu je operirala i kuk, uništen kortikosteroidima u terapiji. Bila je i na Triglavu, na Antarktiku se okupala u moru temperature od samo tri "celzijevca".

- Atmosfera je u Lisabonu bila prekrasna, drukčija nego inače, na natjecanjima zdravih. Ovdje su svi jako empatični, podržavajući, zbilja jedno divno iskustvo, napominje Ana. Njena je čitava priča jedna od onih koje nas uče da letvicu života uvijek možemo podići koji centimetar više, i biti jači od sudbine.