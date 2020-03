Hrabra Darija za ozdravljenje piše poeziju i prodaje slike

Jedanaest godina prikovana sam za krevet. A onda se dogodilo čudo, moja stopala su se pokrenula zahvaljujući robotskoj terapiji. Svi su se tome čudili! Osjećam da bih mogla prohodati, rodila se nova nada. Imam volje i nikad neću odustati! Bila bih sretna da se sama mogu prebaciti iz kreveta u invalidska kolica. Jer, moja majka neće zauvijek živjeti, a ja ne bi voljela završiti u nekoj ubožnici - kaže nam to hrabra žena Darija Šimunov (34) koja se se godinama grčevito bori za svoje zdravlje.

Lijeka, vjeruje, ima, ali je tretman za budžet njezine dvočlane obitelji jako skup. Majka i kći na sve moguće načine nastojale su prikupiti novac kako bi ozdravila djevojka čije je muka počela zbog ugriza krpelja. Mlada i perspektivna studentica komparativne književnosti otišla je na izlet u Poljsku s kolegama 2006. godine. Krpelj ju je zarazio je bakterijom Borreliom Burgdorferi.

- Tada je počeo moj pakao jer su mi dijagnosticirali multiplu sklerozu i liječili je od nje. Od ležanja su mi atrofirali mišići, a onda smo lani otkrili liječenje robotikom u Zagrebu. Dok se pridržavam za nekog, mogu stajati i na svojim nogama! Uz pomoć robota sam i hodala, a do tad nisam mogla ni sjediti. Ponovno hodanje mi je sasvim prirodno kad da nikad nisam ni bila nepokretna. Mislim da je to poput plivanja, ljubljenja ili voženje bicikla, ne zaboravlja se! Vježbanje mi je išlo jako dobro i mama, liječnici i ja, zajedno smo se divili napretku - priča Darija.

- Znala sam na roboterapiji biti po šest - sedam sati u komadu. Nakon samo 12 dana, uspjela sam napraviti prve pokrete stopalom! Robot bilježi sve napretke, ali i moj osobni angažman i trud unutar svega toga, da se zna tko je tu što odradio. No, svaki tretman roboterapijom stoji 12 tisuća kuna. Mama je prodala sve što imamo i digla kredit da mi pomogne, ali sve smo već potrošile na liječenje. Kad smo morali otići iz klinike u Zagrebu, priznajem, plakala sam, zajedno s medicinskim osobljem, bilo je tužno. Jer, terapija zna trebati po godinu, tri, pet, kako kome, ali bude rezultata, samo treba naći novca da se to plati - priča nam nesalomljiva Darija koja nije bespomoćno čekala pomoć nego našla načina da iz bolesničkog kreveta pomogne sama sebi.

Objavila je zbirku pjesama koja "Prije mraka" koja je doživjela i drugo izdanje koje je objavila Matica Hrvatska. Zadnjeg dana veljače na kućnu adresu stiglo joj je drugo izdanje zbirke poezije. Knjiga se kupuje kod Darije pouzećem, te petkom i subotom u sklopu humanitarne akcije koja će trajati do 18 svibnja ispred City Gallerije u Zadru. Cijena je 70 kuna, a sav novac ide za njezino liječenje.

- To je moja poezija, pišem je oduvijek. Pjesme su od prije gubitka vida 2009. godine i nakon što mi se vid postepeno vratio, jer je bilo došlo do toga da vidim samo sjene. Poezija je ljubavna, misaona i refleksivna i dijelom "zagrebačka", puna uspomena. Otkad znam za sebe pišem pjesme - kaže pjesnikinja, autorica stiha "Moj pad je samo početak leta".

Kreativna je u načinima prikupljanja financija za liječenje. Za nju i jednu oboljelu djevojčicu lani je održan koncert domaćih pjevača, ali Darija kaže da nije bilo odaziva i da je sve završilo s brojkama u minusu. Likovni umjetnici donirali su joj svoje slike te je koncem 2017., kaže, uspjela skupiti 22 tisuće kuna.

- Tim novcem sam platila neurorobotsku terapiju koja mi je pomogla 2018. godine. Ona je stajala 120 tisuća kuna, pa smo ostatak namaknule majčinim kreditom. Posljednje četiri godine tražim tko bi mi organizirao prodaju tih umjetnina, jer ih imam još u vrijednosti oko 100.000 kuna što bi mi dostajalo za jedan ciklus terapije koji dođe oko 90.000 kuna. Našla sam i to u sklopu grupe oboljelih od neuroborelioze na Facebooku. Zahvaljujući ljudima koji boluju bolesti koja se prenosi ugrizom krpelja ili komarca, od 6.ožujka izložene slike su izložene u Zagrebu u Ilici 75, pod nazivom "Dariji s ljubavlju - omogućimo Dariji samostalan život" - kaže nam hrabra Darija.



Donacije se mogu uplatiti i na sljedeći račun:

HR4424070003105786486

OTP banka

Tema: Hrvatska