Hrabra Gabriela (15): 'Zabranili su mi plakati zbog rupe na srcu, san mi je da postanem liječnica'

Liječnici su mi jednom, dok sam još bila mala, dali fotografiju zdravog srca i srca s rupicom kao što je moje. Sjećam se da to nisu bile baš ni prave fotografije, već skice koje mi je jedna liječnica nacrtala kako bi mi što bolje predočila što se to događa s mojim srcem. Bila sam zadivljena. Gledajući te dvije slike, poželjela sam biti liječnica i baš poput njih, popravljati bolesna srca. Taj me san još i danas drži. Zbog toga, ako bude sreće, želim studirati medicinu, rekla je Gabriela Varvodić (15) iz Osijeka.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Pokretanje videa... 01:08 Neustrašiva Gabriela Varvodić (15) iz Osijeka ima rupu na srcu: Želim biti doktorica I liječiti srca | Video: 24sata Video

O njoj smo pisali još 2010. kada je imala samo dvije godine. Njezini su nam roditelji tada ispričali da boluje od rijetke bolesti srca. Naime, kada je imala samo tri mjeseca, liječnici su otkrili da ima atreziju plućne arterije, odnosno rupu na srcu od 1,5 centimetra koja nikako ne smije zarasti.

Foto: 24sata

Budući da ima samo jednu krvnu žilu koja izlazi iz srca, došlo bi do srčanog zastoja jer krv ne bi mogla protjecati. Gabi se tada umarala od svakog koraka, a kako se stanje ne bi pogoršalo nije smjela čak ni plakati. Ustvari, roditelji su činili sve kako bi malena što manje plakala i odmarala svoje bolesno srce.

Do druge godine života bila je na čak četiri operacije. A do danas, Gabrielina mama Sanela više ni ne zna reći.

'Rekli su joj da će živjeti do 13. godine. Gabriela svemu prkosi'

Svaki put joj kroz preponu do srca provuku kateter s kamericom koja snima njezino srce. Umjesto bezbrižnog djetinjstva, Gabriela je veći dio svog mladog života provela u bolničkim sobama. Liječnici su je kao dvogodišnjakinju uputili na najvažniju operaciju od svih, onu u Austriji, kako bi joj produžili život.

Foto: Privatni album

- Prognoza je bila da će živjeti do 13. godine, a evo, ona svemu tome prkosi i hvala bogu još je s nama i relativno je zdrava - kaže mama Sanela. Iako je Gabriela opet u bolnici, uspjela se izvući i ovaj put te se hrabra lavica opet može baciti na trčanje za svojim snovima i pokušati postati liječnica.

Foto: Privatni album

- Otkako ste nas zadnji put posjetili, Gabi je prošla bezbroj kateterizacija i operacija proširivanja plućnih žila. Bila nam je problematična samo 2022. kada je bila na redovnoj operaciji proširivanja žile i tada joj se krv izlila u pluća. Spasili su je, ali kao posljedica joj je ostala astma. Potom je sve bilo dobro do kolovoza ove godine. Tada su joj počele oticati noge. Gležnjevi su postali kao stupovi. Liječnici su ustanovili da ima endokarditis. Laički rečeno, to je upala žile blizu srca. U nju je došla bakterija. Primala je tri vrste antibiotika i to je neko vrijeme trajalo da bi je na kraju prebacili iz Osijeka u Zagreb. Problem je bio što se ta bakterija hrani umjetnim tkivima, a Gabi ima umjetni srčani zalistak - kaže Sanela.

Osječanku za šest mjeseci čeka nova operacija srca

Zbog toga će je opet operirati u roku od šest mjeseci. A u svemu tome, snagu joj najviše daje obitelj, pogotovo sestre za koje je jako vezana. Kada je imala dvije godine i bila odvojena od sestre Tene (17) jer je morala biti u bolnici u Zagrebu, Gabi je jedva čekala da zazvoni telefon i da joj može čuti glas. Tako je i danas. Sada ima i sestru Taru (6).

Foto: Privatni album

Svi moji prijatelji u Osijeku znaju za moju bolest i svi su mi velika podrška. Zato mi teško pada kada sam u Zagrebu i odvojena od obitelji i prijatelja, ali mogu reći da sam se već nekako i pomirila s tim da sam često po bolnicama. Iscrpljujuće je biti dugo u bolnici, ali ima tu i jedna dobra stvar, a to je da tamo uvijek upoznam nove prijatelje. s obzirom na to da svi mi dugo tamo boravimo, uspijemo se baš zbližiti. Ti prijatelji mi na kraju ondje olakšavaju boravak, rekla je djevojka kojoj bolest i bolnice očito nisu ostavile gorak okus, već su joj ojačali ljubav prema medicini. Iako se trudi da poput svojih vršnjaka živi normalan život, postoje mnoge stvari u kojima se mora paziti.

Želi studirati medicinu, liječiti srca

- Ne smijem se umarati pa zato ne smijem dugo hodati ili stajati, ne smijem se penjati po stepenicama niti voziti bicikl. Ali s time se može živjeti, čovjek se navikne i nije to neki problem – rekla je Gabriela.

Foto: Privatni album

Priznaje kako u školu baš i ne voli ići, no, obaveze će svakako ispuniti.

- Problem je što zbog bolesti imam toliko zaostataka da je nadoknađivanje svega prava noćna mora. Međutim, riješit ću sve - samouvjereno će Gabi. Otkrila nam je i da sanja jednoga dana otići u New York, a druge snove pak, nije htjela otkriti već je samo poručila da se za njih bori iz dana u dan.