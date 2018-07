Hrabre sestre ostale bez oba roditelja, sad brinu same o sebi

Tragedija posljednjih godina prati obitelj Šupe iz Lozovca kraj Šibenika. U samo nekoliko godina Marija (20) i Nikolina (14) ostale su bez mame i tate. Marija je nezaposlena cvjećarka, a Nikolina učenica prvog razreda Srednje turističke škole u Šibeniku.

- Sve je počelo prije šest i pol godina, kad nam je teško obolio i umro otac. Nismo ni njega preboljeli, kad je lani u kolovozu otkriven tumor i kod naše majke. Nije bilo pomoći. Bio je to tumor na mozgu, koji se proširio na pluća. U travnju smo ostali i bez majke - priča nam hrabra Marija.

Njoj i sestri Nikolini ostao je samo djed (88) umirovljenik. U kući iscrpljenoj dugogodišnjim bolestima ostale su bez ičega. Ostali su dugovi i neimaština.

- Nisam znala što bih. I pomoć sam zatražila u Facebook grupi Dobro se dobrim vraća. Javila nam se Nina Bogdanović, uvjerila se u našu priču i ljudi su počeli pomagati - kaže Marija.

Nije joj drago moliti za pomoć. Jako je mlada, ali i ponosna. I vrijedna. Godinama već sezonski radi u restoranu Atrij u Lozovcu i ne bi ni trebala materijalnu pomoć da je ove sezone već mogla početi raditi.

- Restoran u kojem radim otvoren je svake godine već od Uskrsa i tamo me čekaju da dođem. No zbog svega što se dogodilo ove sezone nisam mogla doći. Trebalo je sve papire srediti kako bi se moglo ponovno početi živjeti. Riječ je o skrbništvu nad mojom sestrom koju sam, uz pomoć Nine Bogdanović i ljudi u Facebook grupi, uspjela dobiti, odnosno ubrzati proceduru. Sad me čeka ostavinska rasprava - govori nam hrabra Marija.

Te formalnosti nakon smrti roditelja svi moraju proći, ali malo tko ovako mlad. Koliko će joj pomoći još trebati, ovisit će o tome kad će moći početi raditi.

- Njima je u kući falilo doslovno svega. Ljudi su prvo skupljali hranu i nešto novca, a onda smo krenuli dalje. Kupila se boja za kuću, obavili popravci, hladnjak se puni svakih nekoliko dana, ali ne znamo koliko će još trebati i do kada, kad će se riješiti ostavinska rasprava te kad će Marija za maloljetnu Ninu dobiti mirovinu i dječji doplatak. Ne znamo hoće li to trajati danima, tjednima, mjesecima ili godinama - kaže nam Nina Bogdanović.

Svi koji žele djevojkama pomoći mogu uplatom na račun: Marija Šupe, Erste banka, HR7324020063208840097