Hrabri ljudi, hvala vam - svijet je uz vas ljepše mjesto za život

Mali čovjek kroz svoja djela postaje velik, a manifestacija Ponos Hrvatske posvećena je upravo njemu. Ova je manifestacija važna je za cijelo naše društvo jer ljudskost nikad ne gubi na važnosti, a dobitnici nagrada svojim su poštenjem, hrabrosti i humanosti primjer cijeloj našoj zajednici. Dodjelu nagrade Ponos Hrvatske podržali su HŽ Infrastruktura, Hrvatska lutrija, Ministarstvo poljoprivrede, INA, Fina, Hrvatska elektroprivreda d.d, Hrvatska pošta, Erste banka i Porsche Croatia. A sve te tvrtke i kroz svoje društveno odgovorno poslovanje pomažu boljitku društva.

Marko Z. Žubrinić, član Uprave HŽ Infrastrukture

Ovakva događanja na jednom mjestu okupe puno ljudi koji nam svojim djelima pokazuju da dobrota, požrtvovnost, hrabrost i ljudskost nikada ne gube na važnosti. Prava je povlastica družiti se s njima. HŽ Infrastruktura d.o.o. njeguje društveno odgovorno poslovanje i u sklopu svojih mogućnosti pomaže projekte koji pridonose boljoj zajednici, a projekt „Ponos Hrvatske“ upravo je jedan od takvih! Čestitam organizatorima i ovogodišnjim dobitnicima!

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ignacije Čutura, član Uprave Hrvatske lutrije

Nama je kao društveno odgovornoj kompaniji važno sudjelovati na manifestacijama kao što je Ponos Hrvatske. Privilegirani smo sudjelovanjem u ovom projektu, jer mi u Lutriji zaduženi smo za stvaranje pozitivne energije, širenje optimizama, a uz ovakve ljude olakšan nam je put u izgradnji sretnije i razigranije Hrvatske.

Čast mi je što u ime Hrvatske Lutrije mogu javno zahvaliti i čestitati svakom dobitniku nagrade Ponos Hrvatske. Sretni smo, jer će na ovaj način javnost upoznati izuzetne, hrabre pojedince, a time će nas sve potaknuti na dobra djela i učiniti boljim ljudima, kao i bolje društvo u cjelini.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Marija Vučković, ministrica poljoprivrede

„Ponos Hrvatske“ je izuzetno važna manifestacija zbog poruke i simbolike koju pronosi te smo se osjetili pozvani uključiti. Svakodnevno gledam u svome resoru što su „mali ljudi“ sposobni učiniti svojom glavom i rukama te kakvu vrijednost proizvesti, uz puno truda, rada i odricanja. „Mali čovjek“ je sve samo ne malen, svatko od nas pojedinačno može napraviti veliku razliku na bolje, a ljudi nominirani za nagradu „Ponos Hrvatske“, koje ćemo imati čast i privilegiju upoznati, najbolji su primjer za to, oni su istinski heroji i uzori kojima svi moramo težiti. Trudimo se podržati događanja i vrijednosti koje prepoznamo kao važne za društvo, tako smo i dio projekta „Ponos Hrvatske“. Također, funkcija i temeljna zadaća Ministarstva poljoprivrede i jest da pomažemo i podržavamo naše poljoprivrednike - „male ljude“ koji rade veliki posao – kako bi svoj posao obavljali što lakše, informiranije i sa što boljim efektom. U Hrvatskoj poljoprivreda je puno više od samo proizvodne djelatnosti, ona je kultura i tradicija življenja, pa tako osnaživanjem naših poljoprivrednika istovremeno osnažujemo ne samo nacionalno gospodarstvo već i nacionalni identitet.

Davor Mayer, član Uprave Ine

Mislim da je jako važno otvoriti javni prostor za, takozvane, obične, skromne ljude, ali prave heroje među nama čije su ponašanje, humanost, hrabrost i poštenje primjer cijeloj zajednici. Dobitnici nagrade Ponos Hrvatske nas svake godine podsjećaju kako je ljudskost trajna vrijednost i kako ona nije nestala. Shrvani svakodnevicom, ponekad svatko od nas zaborave što je stvarno važno, a ovo događanje podsjeća nas na naše temeljne ljudske vrijednosti koje naše društvo čine boljim mjestom za život i zato je dobro da se ono događa. INA je kompanija s pedeset godina dugom tradicijom dobre suradnje sa zajednicama u kojima posluje. Uvijek smo spremni na dijalog, suradnju i sudjelovanje u inicijativama koje doprinose boljoj kvaliteti života, a i sami pokrećemo zajedničke projekte s lokalnim zajednicama. Usmjereni smo na djecu, mlade, obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport i zaštitu okoliša. Primjerice za opremanje hrvatskih bolnica u posljednjih pet godina donirali smo više od 5 milijuna kuna. Kontinuirano doniramo računala obrazovnim ustanovama, pomažemo neprofitnim organizacijama i potrebitima. Kao kompanija usmjerena na održivi razvoj u svojem poslovanju, ali i društveno odgovornim aktivnostima posebno smo usmjereni na projekte koje doprinose zaštiti okoliša. Uz unapređivanje naših poslovnih procesa tako primjerice svake godine provodimo i projekt „Zeleni pojas“ u okviru kojeg sufinanciramo ekološke projekte.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Vinka Ilak, savjetnica Uprave Fine

Manifestacija Ponos Hrvatske pokazuje koliko je važna i snažna humanitarnost naših ljudi. Velik broj nominiranih potvrđuje da smo još uvijek osjetljivi na tuđu nevolju i da smo spremni pomoći drugome čovjeku i onima kojima je pomoć najpotrebnija. Izuzetno je važno odati priznanje svima onima koji su pošteni, hrabri i nesebični, koji su stavili živote drugih ispred svojih. Ovom prilikom i Financijska agencija čestita svima koji su za svoj humanitarni rad, za svoje dobročinstvo, dobili ovo doista važno priznanje. Ugrađivanje društvene odgovornosti u temelje poslovanja i preuzimanje odgovornosti za svoje djelovanje veliki je izazov s kojim se danas svi susrećemo. Mi se u Fini trudimo razumjeti širi kontekst u kojem se naše aktivnosti odvijaju, kao i utjecaj koje one imaju na okoliš i okolinu. To ne činimo samo zato da bismo ispunili zakonske obveze već zaista želimo biti odgovoran član društva, predano investirati u svoje zaposlenike, okoliš i izgradnju dugoročnih odnosa sa svim dionicima. Donošenjem poslovnih odluka koje uvažavaju interese cijelog društva, želimo kontinuirano doprinositi boljitku zajednice u kojoj poslujemo na sve načine, štiteći resurse i okoliš te uvažavajući socijalne, obrazovne i financijske potrebe lokalnog stanovništva. Fina je već dugi niz godina uključena u život lokalne zajednice, osiguravajući stipendije i stručnu praksu, podržavajući lokalne projekte i manifestacije, zapošljavajući ljude s posebnim potrebama, pomažući u očuvanju okoliša, i slično. Kroz sponzorstva i donacije, koje redovito dodjeljujemo, aktivno potičemo razvoj društva, na područjima humanitarnog djelovanja i unaprjeđenja kvalitete života, ekologije i očuvanja okoliša, obrazovanja, sporta, kulture i gospodarstva. Kao i do sada, i u budućnosti ćemo nastojati prepoznati važeće teme i potrebe društva i zajednice te, odobravajući sponzorstva i donacije, ali i kroz naše proizvode i usluge, stvarati boljitak i napredak za cijelo društvo.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Frane Barbarić, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d.

Državu čine ljudi, njeni građani. Što je više dobrih, hrabrih i plemenitih ljudi, i država je, naša domovina, bolja i uspješnija. Takva je država dobro mjesto za život. U takvoj Hrvatskoj želimo biti i raditi. S takvim ljudima, među kojima su i ovogodišnji dobitnici nagrade Ponos Hrvatske, želimo zajedno nastaviti graditi upravo takvu Hrvatsku. Ovaj hvalevrijedan projekt medijske kuće 24 sata važan je baš zato jer pokazuje tu dobru, humanu i plemenitu Hrvatsku. Posebno nas raduje što je ove godine nekoliko dobitnika zaslužilo nagradu za djelovanje na području zaštite okoliša. Naime, i sve ono što mi u ovom trenutku radimo i što planiramo također je zeleno, u korist našeg zajedničkog okoliša i zdrave budućnosti.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ivan Čulo, predsjednik Uprave Hrvatske pošte

Ovakva događanja iznimno su značajna za sve građane Hrvatske jer se zajednici predstavljaju sjajni ljudi koji su se dokazali svojim djelima, koji su svuda oko nas. Često su manje prisutni u javnosti, ali itekako su važni za bolji život svih nas.

Manifestacije poput „Ponosa Hrvatske“ podsjećaju nas na dobra dijela, humanost i nesebičnost „malih“ ljudi koji kroz svoje činjenje postaju golemi. Ove godine, kao i prošlih, borba protiv nasilja glavna je vodilja manifestacije. Podupiremo borbu protiv svakog oblika nasilja, a onaj tko je svojim zalaganjem uspio spriječiti i samo jedan nasilni čin ostavlja trajni trag kako na životu pojedinca tako i društva u cjelini. Hrvatska pošta svjesna je važne uloge koju ima u zajednici. Jedan smo od najvećih poslodavaca u Hrvatskoj, a poštanski uredi rasprostranjeni su diljem zemlje. Deset tisuća zaposlenih u Hrvatskoj pošti svakodnevno, predano radi svoj posao i na usluzi su građanima. Upravo zato društveno odgovorno poslovanje, uz digitalizaciju, predstavlja okvir Razvojne strategije Pošta2022.

Najistaknutiji primjer naše društvene odgovornosti svakako je Zaklada „Vaša pošta“, koja na specifičan način potpomaže postinstitucionalnu skrb djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Putem zaklade, već je više od 400 djece zbrinuto policama životnog osiguranja u iznosu od 6000 eura. U trenutku napuštanja doma za nezbrinutu djecu, štićenici putem rente mogu policu koristiti za plaćanje osnovnih troškova života, ali i dodatnih edukacija. Osim rada Zaklade, Hrvatska je pošta ove godine iznosom od 950.000 kuna pomogla gradnju i opremanje Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Zdenko Matak, član Uprave Erste banke

Danas ponajprije želimo zahvaliti svim ovim pojedincima koji svojom nesebičnošću, čine dobro drugima. Procesi koji oni svojim djelovanjem pokreću, iako se na prvu ne moraju činiti velikima, bitno doprinose razvoju našeg društva u cjelini. Svojim djelovanjem oni nas senzibiliziraju da se upitamo na koji način i sami možemo doprinijeti te motiviraju da to i učinimo.

Svi ljudi zbog kojih smo danas ovdje čine različite stvari, pričaju različite priče i dolaze iz različitog socijalnog miljea. Ono što što im je svima zajedničko da za svoje djelovanje ne traže ništa zauzvrat, nego da sve to rade zbog razumijevanja potreba drugih i spremnosti da pomognu. Stoga nam je velika čast biti danas s njima i dodijeliti im nagradu za njihovo djelovanje.

Kad su prije nešto više od 200 godina osnivači Erste banke osnivali financijsku instituciju, to su činili s namjerom kako bi svima, bez obzira na status, državljanstvo, vjeru, spol, dob i slično, osigurali pristup prosperitetu. Danas je to nasljeđe duboko usađeno u poslovanje banke bilo da potiče gospodarstvo, a time i socijalnu sigurnost, bilo da podržava obrazovanje mladih, omogućuje održavanje raznih kulturnih i sportskih projekata, bilo da nastoji osvijestiti pojedince o načinu na koji raspolažu i brinu o svojoj imovini i financijama. Mi u Erste banci uvijek nastojimo biti proaktivan partner zajednice u kojoj poslujemo, jer smo svjesni da samo savjesnim odnosom prema sredini u kojoj poslujemo i pojedincima koji u njoj žive, gradimo i naše poslovanje.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ivo Ivančević, član Uprave Porsche Croatia i Florian Steiner, član Uprave Porsche Croatia

Dobitnike nagrada Ponos Hrvatske smatramo istinskim herojima, punim empatije za svojeg bližnjega, kao što bi uostalom svatko trebao biti. Njihova iznimna djela nadilaze sva naša očekivanja. Ruku na srce, nitko od nas ne zna niti može znati kako bi reagirao, kad bi se našao u sličnoj situaciji, stoga svaka čast onima koji nisu oklijevali ni sekunde kako bi nekome pomogli. Zaista, svaka od ovih priča je posebna i fascinantna, između ostalog i zato što se radi o promicanju pozitivnosti i društveno poželjnog ponašanja. Porsche Croatia je nakon više od 10 godina i 20 obnovljenih dječjih igrališta diljem Hrvatske u 2019. godini u suradnji s Rotary klubom Zagreb Kaptol krenula u novi projekt pod nazivom „Korak u život“.

Ponosni smo što smo ovu suradnju pokrenuli baš u godini kada je Porsche Croatia slavila 20 godina svog djelovanja i pružanja mobilnosti u Hrvatskoj. Projekt okuplja sve koji žele i mogu doprinijeti ostvarenju plemenitog cilja olakšavajući mladim ljudima njihovu budućnost u obliku stipendije. Stipendije su kroz cijelo vrijeme studiranja namijenjene mladim ljudima koji su bez odgovarajuće roditeljske skrbi i koji gube pravo na dom i udomiteljske obitelji kada postanu punoljetni.