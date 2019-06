Hrabri Marin (9): Vatrogascima sam nosio vodu da se okrijepe

Izgledalo je strašno. Plamen je bio ogroman. Da nije bilo tate, izgorjeli bismo svi, uzbuđeno je Marin Matić (9) pričao o požaru koji je u četvrtak oko 21 sat buknuo na krovu susjedove kuće u Ulici Jelenčica u zagrebačkim Gračanima.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegov tata Denis (50) nije vatrogasac nego policajac, ali je, čim je vidio plamen, izvukao crijevo i počeo gasiti požar te polijevati susjednu kuću kako se vatra ne bi proširila.

Foto: PIxsell

- Susjeda je nazvala mamu i rekla da gori. Izašli smo na balkon i vidjeli da iz krova susjedove kuće ide dim. Zvali smo vatrogasce, no dok su oni došli, tata je sa susjedima već počeo gasiti - pričao je Marin, koji je u to vrijeme bio kod kuće s tatom i mamom Marijom (49).

Stariji brat (16) i sestra (22) došli su kasnije.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kroz strmu i usku ulicu u podsljemenskoj zoni pod sirenama i rotirkama ubrzo je stiglo šest vatrogasnih vozila sa 17 vatrogasaca. Do 22 sata lokalizirali su požar, no ostali su dežurati do četiri sata.

- Vatrogasci su došli za 10-15 minuta, a kasnije su stigli i Hitna i policija - rekao je Marin, koji nikad prije nije svjedočio požaru.

Tijekom gašenja na mjesto događaja stigao je i vlasnik (65). Nagutao se dima, pa ga je vozilo Hitne pomoći prevezlo u KB Jordanovac. Nitko drugi nije ozlijeđen. Umornim i znojnim vatrogascima Marin je pomagao noseći im vodu da se okrijepe.

Kako bi mu zahvalili te ga utješili, zagrebački vatrogasci darovali su mu Hrabrog Hrvoja, plišanog medvjedića, koji je dio standardne opreme u vatrogasnim vozilima i uvijek ih prati na intervencijama.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Iako je Marin, kako kaže, “veliki dečko”, završio je treći razred i više se ne igra plišanim igračkama, darovani medvjedić toliko mu se svidio da ga prati na spavanje. Na pitanje što će biti kad odraste odgovara: “Ne znam, još nisam odlučio”.

- Marin je odličan učenik, ide u muzičku školu, svira harmoniku i pjeva u crkvenom zboru. Nedavno se pričestio, a sad ministrira - rekao nam je tata.

Policija je utvrdila da je uzrok požara kvar na instalacijama.

Tema: Hrvatska