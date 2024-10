Hrabri Noa (7): 'Pobijedio sam rak i sada sam krenuo u školu!'

Noa Matina (7) iz Daruvarskog Brestovca do prošlog je ljeta bio potpuno zdrav dječačić. Obitelj je doslovno preko noći saznala da ima karcinom bubrega, mješovitog tipa i 2. stadija visokog rizika. Bilo je to 7. srpnja. Već deset dana kasnije su ga operirali i izvadili mu tumor od 17 centimetara. Propisali su mu 27 tjedana kemoterapija. Jedna kemoterapija tjedno. Nedugo nakon što joj se podvrgao, Noi je počela otkazivati jetra, nakupila mu se voda, skočio mu je tlak, počeli su mu otpadati kosa i zubi... Zadesile su ga najteže nuspojave na koje su ih liječnici upozorili. A onda je to sve pobijedio. Danas Noa ide u školu i jako joj se veseli.

- Bez problema ustaje, pere zube, nikad se ne buni. Rado piše i zadaće te nemamo s njim nikakvih problema. Uskoro ide i na prvi izlet te je izvan sebe od radosti. Nikad nije bio nigdje bez nas i nadamo se da će mu biti lijepo s prijateljima - kaže Noina mama Maja. Odluka o tome upisati ga u školu ili ne bila je na njima. Liječnici se nisu htjeli miješati.

- Mogli smo tražiti odgodu da još godinu dana bude doma, ali na kraju smo odustali. Bio je doslovno pod staklenim zvonom cijelu jednu godinu i pomisao da još jednu provede tako kod kuće, bez prijatelja, druženja i socijalizacije, to nam se činilo mučenjem. Sad kad smo ga upisali i kad vidimo kako je sretan, nismo požalili - kaže Maja. Maleni ide redovito na preglede i na zadnjem je bio u petak. Sve je pod kontrolom, bolest se nasreću nije vratila, iako, nažalost, i ta mogućnost postoji.

- Više ne mora piti puno tableta, ostali smo samo na ovima za tlak i na vitaminima. Problem je i port koji mu je ugrađen, cjevčica kroz koju je primao kemoterapiju. Upravo zbog toga što se bolest može vratiti, liječnici mu ga ne žele skinuti. Sad mu ta cijev malo smeta kad nosi školsku torbu jer mu jedan remen baš ide preko te lijeve strane. Zbog toga mu želimo nositi torbu kad ide u školu, ali on se buni i uvijek kaže: 'Daj, mama, ne pretjeruj' - smije se Maja.

Sve ovo danas se obitelji čini kao noćna mora. No u borbi nisu bili sami. Kako bi dječaku i njegovoj obitelji pomogli, ujedinila se cijela Hrvatska, ali i ljudi izvan nje. Noa je ovoga ljeta bio pozvan i da bude član kampa Real Madrida u Slatini. Inače, riječ je o kampu koji organizira Nogometni klub Slatina.