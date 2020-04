Hrana budućnosti: saznaj što nas može spasiti od pandemija

Trenutna pandemija koronavirusa samo je zadnji primjer sustava koji ne funkcionira. Mjesta poput kineskih mokrih tržnica sa svojim idealnim uvjetima za širenje zaraza i bolesti, ali i zaraznih bolesti poput svinjske gripe ili kravljeg ludila u zapadnim zemljama, dokaz su da će situacija biti sve gora ukoliko se sustav ne krene mijenjati. Prema izvješću Edible insects – Future prospect for food and feed security Ujedinjenih naroda upravo su jestivi insekti viđeni kao jedno od najboljih rješenja nadolazećeg problema proizvodnje hrane, a njihov uzgoj preporučen je kao siguran i niskog rizika od zoonotskih infekcija.

Uzgoj insekata može spriječiti buduće prehrambene krize i bolesti



„U vremenima poput ovih valja napomenuti da uzgoj insekata ne zahtijeva uporabu antibiotika i može pružiti puno veću razinu sigurnosti u odnosu na tradicionalni uzgoj mesa. Prema navodima Ujedinjenih naroda insekti su taksonomski mnogo udaljeniji od ljudi nego što je to konvencionalno uzgajana stoka, zbog čega je rizik od zoonotskih infekcija vrlo nizak. Gotovo sve prethodne zarazne bolesti uzrokovane su zbog neodrživih metoda uzgoja, a uzgoj jestivih insekata i njihova uporaba kao izvora proteina to zapravo može promijeniti“, kaže vlasnik finske tvrtke Entis Samuli Taskila.

Foto: Entis Finland

Entis, najbrža rastuća marka proizvoda s jestivim insektima u zemljama sjeverne Europe, otvorila je svoju online trgovinu za hrvatske potrošače. Entis nudi besplatnu poštarinu za Hrvatsku, a naglašavaju kako je konzumacija proizvoda na bazi insekata značajan iskorak prema održivijoj i sigurnijoj proizvodnji proteina.

„Naša vizija je približiti održive i sigurne oblike proteina cijelom zapadnom svijetu. Posljednjih nekoliko dana jestivi insekti bili su goruća tema mnogih hrvatskih novinskih naslova, a naša želja je da im ljudi daju priliku i probaju ih! Jestivi insekti kao hrana su obećavajući ne samo zbog njihove bogate nutritivne vrijednosti nego i zbog ekološki prihvatljivih i sigurnih metoda uzgoja. Za razliku od tradicionalnog uzgoja stoke, uzgoj insekata proizvodi do 98% manje emisija stakleničkih plinova i zahtijeva eksponencijalno manju količinu vode, prostora i drugih resursa. Insekti su nutritivno bogati proteinima, željezom, cinkom i vitaminom B12, a u procesu uzgoja nisu potrebni antibiotici“, nastavlja Taskila.

Foto: Entis Finland

Entis proizvodi od jestivih kukaca sadrže visok udio proteina od 40 do gotovo 70%!



Entis ima različite kategorije proizvoda, od kojih su ENTIS čokolada od proteina cvrčaka, ENTIS Bugbites i ENTIS proteinski prah dostupni hrvatskim potrošačima u Entis web trgovini.

„Imali smo priliku biti začetnici razvoja prehrane bazirane na insektima u zemljama sjeverne Europe, a naši proizvodi dostupni su u stotinama trgovina prehrambenih proizvoda diljem Europe. Naši proizvodi su lako dostupni, s bogatim hranjivim vrijednostima i odličnim okusom. Isprobavanje hrane od jestivih insekata nikad nije bilo ovoliko lagano!“, nastavlja Taskila.

Najveći trgovački lanci u Finskoj već od 2017. godine prodaju Entis proizvode koji će uskoro biti pušteni u prodaju i u nekoliko drugih istočnoeuropskih zemalja, a za hrvatske su potrošače zasad dostupni putem Entisove međunarodne web trgovine.

Foto: Entis Finland

“Naši su napori trenutno usmjereni na pripremu ulaska brenda Entis na hrvatsko tržište, za koji smo dobili zastupništvo na području Republike Hrvatske. Drago nam je što već sada kod hrvatskih trgovaca i potrošača postoji veliki interes za ove proizvode. S prodajom proizvoda još nismo krenuli pa zasad sve zainteresirane upućujemo na Entis web trgovinu, poštarina za Hrvatsku je besplatna”, ističe Katarina Huber iz tvrtke Petula foods, distributera visokokvalitetnih funkcionalnih i održivih proizvoda u Hrvatskoj.

Entis svim zainteresiranima poručuju: we do give a bug – try the future of food now, a njihovu zanimljivu priču možete pratiti i na Facebook i Instagram stranici!

