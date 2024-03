Hrebak: Milanović mora dati ostavku na mjesto predsjednika

Predsjednik Republike Zoran Milanović, ukoliko želi izaći na parlamentarne izbore, mora dati ostavku na mjesto predsjednika države, izjavio je u subotu u Varaždinskim Toplicama predsjednik HSLS-a Dario Hrebak."Kao i ustavnopravni stručnjaci, smatramo da je predsjednik Milanović prekoračio svoje ovlasti. On ima pravo birati i biti biran, ima pravo iskoristiti tu svoju mogućnost, međutim, predsjednik Milanović za to mora podnijeti ostavku odmah i sad. To se nije dogodilo i smatramo da je to na neki način kršenje Ustava", rekao je Hrebak i dodao kako očekuje da Predsjednik države odmah podnese ostavku.

"Ne očekujemo da predsjednik države i nadalje obnaša funkciju predsjednika države, a paralelno na Iblerovom trgu slaže izborne liste jedne političke opcije. Svjestan sam i shvaćam da je to dobro za Milanovića, da je to dobro za Grbina, da je to dobro za SDP, ali to nije dobro za Hrvatsku", smatra Hrebak.

"Mi smo u ustavnoj krizi od trenutka kad je predsjednik Milanović rekao - idem na izbore, ali ostavku ću dati u trenutku nakon što uđem u Hrvatski sabor. To je nedopustivo. On želi cijelo vrijeme voditi kampanju kao predsjednik države. Postavlja se pitanje kome će predsjednik Milanović dati mandat kao predsjednik države? Da li će dati Zoranu Milanoviću ili Andreju Plenkoviću ", upitao je predsjednik HSLS-a.

Smatra da je tim potezom Milanović "postavke vratio na 1999. godinu kada je predsjednik države mogao raditi što god ga je volja".